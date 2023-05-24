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الرياضي

«شرطة أبوظبي» تنظم بطولة الطائرة

«شرطة أبوظبي» تنظم بطولة الطائرة
24 مايو 2023 15:46

 
أبوظبي (الاتحاد)

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نظم قطاع المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بطولة لكرة الطائرة، بمشاركة 256 من اللاعبات وعضوات اللجان، وحضور كبير من الجمهور، في مدرسة الزلاقة بمنطقة بني ياس بأبوظبي، ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى تشجيع العناصر النسائية في المجتمع على المشاركة في النشاط الرياضي.
وفاز بالمركز الأول فريق مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بينما حصد إيفور المركز الثاني، ونال شباب الأهلي المركز الثالث، وفي ختام البطولة كرم الرائد فراس إبراهيم حسن من إدارة تأمين المنشآت بقطاع المهام الخاصة الفرق الفائزة، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتحفيز المنتسبات وأفراد المجتمع على الرياضة، لتأثيرها الإيجابي في الجوانب النفسية والصحية والبدنية، مشيداً بتعاون الشركاء الذي تسهم في نشر الإيجابية بالمجتمع.

 

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