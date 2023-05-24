الشارقة يستنجد بـ «البدلاء» في «قمة الختام»



علي معالي(دبي)



أصبح الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة في موقف صعب، قبل المباراة النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أمام العين يوم السبت المقبل، حيث يعاني «الملك» من إصابات متعددة في أكثر من مركز مهم، وغيابات مؤثرة للاعبين أساسيين، مما يجعله يقوم بتجهيز «الخطط البديلة» للاستعانة بعناصر من «دكة البدلاء»، ليستنجد بهم في «الموقف الصعب» وختام مباريات الموسم.

يغيب محمد عبدالباسط وخالد الظنحاني بنسبة 100%، نظراً للظروف الصحية للاعبين، حيث انتهى موسم عبدالباسط أحد أفضل لاعبي الشارقة هذا الموسم، بعد «الكدمة» الشديدة التي خرج على إثرها في نهاية الشوط الأول من مباراة الجزيرة في إياب نصف النهائي، ويحتاج اللاعب الذي أجرى فحصاً طبياً إلى أسابيع عدة للعلاج، مما يؤكد أنه سيكون أبرز الغائبين عن فريقه.

وأجرى المدافع خالد الظنحاني جراحة منذ أيام منعته أيضاً من دخول قائمة الفريق في مباراة الجزيرة، وبالتالي يصبح الظنحاني أحد أبرز لاعبي المدافع الأيمن في ملاعبنا حالياً خارج حسابات المدرب في المباراة الختامية.

ويضاف إلى ذلك أزمات أخرى تطارد كوزمين، في ظل الإصابات التي طاردت «الثلاثي الهجومي» كايو لوكاس، ودجانيني، وباكو ألكاسير، وحرمتهم من المشاركة أمام «فخر أبوظبي»، ورغم خضوعهم للعلاج، إلا أنهم يحتاجون إلى المزيد من الوقت، كما أن كوزمين يدفع فقط باللاعبين الجاهزين تماماً، والغيابات في الخط الأمامي تحديداً تجعل المدرب مضطراً إلى الاستعانة بـ «دكة البدلاء» لإنقاذ الموقف، مثلما حدث في إياب «مربع الذهب».

وخلال المباراة الأخيرة، لعب ماجد سرور بدلاً من محمد عبدالباسط، وبالتالي يكون ماجد أساسياً في المباراة المقبلة، كما أصبحت فرصة سالم صالح كبيرة لأن يبدأ المباراة الثانية على التوالي أساسياً في الهجوم.

وخلال الساعات المقبلة، وبعد انخراط اللاعبين في التدريبات بعد الراحة التي حصلوا عليها عقب مباراة الإياب تتضح الملامح الخاصة بالعناصر الذين يشاركون في المباراة الأخيرة بالموسم، ويطمح خلالها «الملك» إلى تسجيل رقم قياسي بحصد 4 ألقاب في موسم واحد، وهو ما لم يحدث في ملاعبنا.