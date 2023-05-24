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الرياضي

الكويت تستضيف «خليجي 26» في ديسمبر 2024

الكويت تستضيف «خليجي 26» في ديسمبر 2024
24 مايو 2023 14:35

الدوحة (أ ف ب)
تستضيف الكويت النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج في كرة القدم في ديسمبر 2024، بحسب ما أعلن اتحاد كأس الخليج العربي اليوم في الدوحة.
وفي جمعيته العمومية، التي تضم ثماني دول أعضاء، قرر الاتحاد الإقليمي الذي تأسس في مايو 2016، إقامة البطولة الخليجية، التي بدأت عام 1970، في شهر ديسمبر 2024.
كما تم منح مدة شهر للاتحادات الخليجية حتى تتقدم لتكون بديلة للكويت في حال تعذر إقامتها هناك.
وجدّد الاتحاد انتخاب رئيسه الحالي القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ونائبه رئيس الاتحاد العماني سالم الوهيبي لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.
وترأس الشيخ حمد اتحاد كأس الخليج العربي منذ تأسيسه عام 2016، لكنه لم يترشح لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد القطري، إذ من المقرر أن تزكي الجمعية العمومية، نائبه الحالي جاسم البوعينين، المرشح الوحيد للرئاسة في الانتخابات المقررة في الأول من يونيو المقبل.
وتستعد الكويت، التي يتسيّد منتخبها «الأزرق» سجلات البطولة بعشرة ألقاب، لاستضافة التجمع الخليجي للمرة الخامسة بعد أعوام 1974 و1990 و2003 و2017.
وتوج المنتخب العراقي بلقبه الرابع في البطولة خلال النسخة الماضية التي استضافها على أرضه في محافظة البصرة الجنوبية في يناير الماضي، بعد 44 عاماً على استضافة بغداد لخليجي 5 عام 1979.
وجاءت خطوة تأسيس اتحاد كأس الخليج العربي في سياق ترتيب بطولات كأس الخليج باعتماد اختيار البلد المنظم على أساس «الملف» وليس «الدور»، كما كان معتمداً في النسخ السابقة.

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