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العين يسابق الزمن لتجهيز لابا

العين يسابق الزمن لتجهيز لابا
24 مايو 2023 17:00

تز الشامي (دبي)

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يواصل العين التدريب على ملعبه، بمشاركة جميع اللاعبين، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الشارقة، في نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، يوم السبت المقبل، وتعتبر «الفرصة الأخيرة» لـ «الزعيم»، من أجل إنهاء الموسم بـ «لقب»، يعوض ما فات، خاصة أن الفريق حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.
وقدم «البنفسج» مشواراً إيجابياً خلال مشواره، ونجح في بلوغ النهائي، بعد الفوز على النصر 4-1 ذهاباً، بينما خسر لقاء العودة بهدف.
ونجح ريبروف مدرب الفريق في الوصول إلى «توليفة» من العناصر البديلة، لتعويض الغيابات الأساسية في تشكيلة «الزعيم»، خاصة لابا كودجو، الذي قام بسد غيابه كل من سفيان رحيمي، وسعيد جمعة ويارمولينكو، وماتياس بالاسيوس.
ومنح الجهاز الفني «الهداف الأول»، راحة من نصف النهائي، في محاولة لتجهيزه للقاء النهائي أمام الشارقة، وأعلن قبله ريبروف التحدي، خاصة أنه النهائي الثالث الذي يجمع الفريقين هذا الموسم، حيث تفوق الشارقة على العين في كأس السوبر، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بينما تتمسك «كتيبة البنفسج» برد الاعتبار، من خلال حسم «اللقب الأخير» هذا الموسم.
ونفذ لابا برنامجاً تأهيلياً تحت إشراف الجهاز الطبي، ولم يتحدد بعد، ما إذا كان يستطيع اللحاق بالنهائي، أم يكون متاحاً على «دكة البدلاء»، ويتم الدفع به في الشوط الثاني، والأمر نفسه بالنسبة لتين يدفاي الذي غاب عن مباراة النصر، ويتم تجهيزه للعودة إلى التشكيلة في النهائي، وعانى العين من الإصابات والغيابات لأسباب مختلفة، حيث يغيب كايو كانيدو أيضاً بداعي الإصابة، واستعان المدرب ببعض الأسماء التي تشارك مع فريق تحت 21 سنة، ومنهم بابي يوسو.
من جهته، أكد عبد الله علي مشرف فريق العين، أن الصعود إلى النهائي، والمنافسة على البطولة الأخيرة هذا الموسم، يعتبر أمراً إيجابياً، خاصة أن جميع اللاعبين لديهم الرغبة في التعويض أمام الشارقة، وحسم اللقب الذي يحمله «الزعيم».
وقال :«حققنا المطلوب أمام النصر، وصعدنا إلى النهائي بأقل الأضرار، بالتأكيد التأهل إلى النهائي الثالث هذا الموسم يعتبر مهماً بالنسبة لنا، ويعكس أن الفريق يملك مقومات المنافسة على جميع الألقاب دائماً».
وعن دور جمهور العين في دعم الفريق في النهائي، قال: «علاقتنا بجماهير العين كبيرة، وهذا الموسم قدمت جماهير «الزعيم» وقفة كبيرة خلف الفريق، وكانت حاضرة بقوة في جميع المباريات، خاصة التي لم نكن نتوقع أنها جماهيرية، ومع ذلك نجدهم في المدرجات لدعم الفريق، والكل يعرف أن جماهير العين أوفياء لفريقهم، وننتظرهم في النهائي من أجل الفوز باللقب، وإهدائه لهم بالتأكيد.

 

العين
الشارقة
لابا كودجو
ريبروف
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