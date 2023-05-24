شباب الأهلي يبدأ ترتيبات تنظيم «سوبر غرب آسيا للسلة»



علي معالي(دبي)



يسابق شباب الأهلي الزمن، قبل استضافة دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة للأندية، والتي يستضيفها النادي من 9 إلى 17 يونيو المقبل، بمشاركة 8 فرق، وهي النسخة الأولى في النظام الجديد للبطولة، ليكون شباب الأهلي «محط الأنظار» خلال الفترة المقبلة، لأن البطولة مؤهلة إلى منافسات قارية وعالمية.

وفور انتهاء شباب الأهلي من نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الشارقة مساء غد، يبدأ «الفرسان»، في ترتيب الأوراق للمحفل القاري، سواء من ناحية إعداد الفريق بالطريقة المناسبة، وكذلك تشكيل اللجان الخاصة بهذا الحدث، ليخرج التنظيم في أفضل صورة، خاصة أن استقرار الاتحادين الآسيوي والدولي على اختيار دبي، رغم تقدم أندية من دول أخرى بطلب الاستضافة، يأتي للسمعة العالمية للمناسبات الرياضية التي تتم استضافتها في الإمارات.

وأعلن الاتحاد الدولي للسلة، على موقعه الرسمي، أن المكتب الإقليمي للاتحاد الآسيوي والاتحاد الإماراتي وشباب الأهلي اتفقوا على تنظيم النسخة الافتتاحية من النهائي الثامن لدوري غرب آسيا الممتاز في دبي.

وتأهلت 6 فرق إلى النهائي الثامن، من خلال بطولات المناطق الفرعية، بواقع 3 فرق من غرب آسيا و3 فرق من الخليج والكويت الكويتي والمنامة البحريني، وشباب الأهلي، والذي ضمن المقعد الأخير للخليج بفوزه على الهلال السعدي، وفرق غرب آسيا هي الرياضي اللبناني وجورجان الإيراني، وبيروت اللبناني الذي ضمن المقعد الأخير في التأهل، بفوزه على زوبهان الإيراني.

ينضم إلى الفرق الستة أستانا بطلا كازاخستان والهند، ويتم تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين كل منها تضم 4 فرق، ويتأهل الأول والثاني، من كل مجموعة إلى نصف النهائي، ويصعد المتأهلان إلى النهائي لبطولة الأندية الآسيوية، ويتأهل بطلها إلى بطولة الإنتركونتيننتال، التي تعد أعلى مسابقة للأندية في الاتحاد الدولي.