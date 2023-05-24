الجزيرة وبرجيل القابضة يوقعان اتفاقية شراكة



أبوظبي (الاتحاد)



وقع نادي الجزيرة اتفاقية شراكة، مع مجموعة برجيل القابضة، لمدة 3 سنوات، تقدم خلالها برجيل القابضة مجموعة واسعة من الخبرات والخدمات المتخصصة لمنتسبي النادي وفرقه الرياضية ولاعبيه المحترفين بمختلف فئاتهم، ويأتي ذلك ضمن تعاون استراتيجي، يهدف لرعاية الرياضيين وخدمة المجتمع المحلي.

جرت مراسم التوقيع في ملعب محمد بن زايد، بحضور طارق أحمد المسعود، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة، رئيس شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، وعمران محمد الخوري، عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، وعلي يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة، والدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وجون سونيل، الرئيس التنفيذي.

وقال علي يوسف الحمادي: «يسعدنا أن نرحب بمجموعة برجيل القابضة، ضمن شركاء نادي الجزيرة، ونعتبرها إضافة مهمة لشركاء النادي، لما تحمله من قيم مؤسسية وإنسانية ملهمة، وما تقوم به من أدوار مقدرة تجاه مجتمع أبوظبي بجميع فئاته، من خلال تقديمها للعديد من الخدمات المتخصصة والمتكاملة، والتزامها المطلق بتقديم هذه الخدمات والخبرات باتباع أفضل وأحدث المعايير العالمية».

وأضاف: «الشراكة تعزز النجاحات التي حققها نادي الجزيرة سابقاً، فيما يتعلق بمساعدة أفراد المجتمع بشكل عام، وقطاع الشباب تحديداً، على ممارسة مختلف الرياضات وتبنيها أسلوب حياة صحي ونشط، وتتكامل جهودنا مع الجهود التي تبذلها برجيل القابضة بهذا الخصوص، ما يؤدي إلى إيجاد بيئة مجتمعية مثالية، تسهم في نشر التوعية بأهمية ممارسة الرياضة، وتضمن حصول جميع الرياضيين على أفضل خدمات الدعم والرعاية المتخصصة».

وقال جون سونيل: «سعداء بهذه الاتفاقية، ونرحب بهذا التعاون مع نادٍ كبير مثل الجزيرة، وتعزز شراكتنا من ربط ما نقدمه من خدمات لمجتمع أبوظبي بالرياضة، ونؤكد أن برجيل تسخر كل خبراتها وإمكانياتها لتحقيق الهدف المنشود من الاتفاقية ونأمل في امتداد الشراكة مع الجزيرة واستمرارها لسنوات طويلة».