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الرياضي

بودولسكي: لعبت في «المكان الصحيح» لكن في «الوقت الخطأ»!

بودولسكي: لعبت في «المكان الصحيح» لكن في «الوقت الخطأ»!
24 مايو 2023 14:00

كولونيا (د ب أ)
أعرب نجم كرة القدم الألماني لوكاس بودولسكي عن ندمه على التواجد في صفوف فريقه المحبب كولون خلال سنوات «عصيبة».
وقال بودولسكي، في تصريحات نشرتها صحيفة «كولنر شتاد أنتسايجر» اليوم: «كنت أود المشاركة مع كولون في البطولة الأوروبية، ولكن للأسف لم تسنح لي الفرصة».
وكان بودولسكي دائماً في قمة مستواه خلال مسيرته مع كولون، كما كان النجم المفضل لدى جماهير الفريق، ولكن كولون لم يكن ناجحاً في معظم الوقت خلال السنوات التي لعب فيها بودولسكي للفريق.
ويرتبط بودولسكي، الذي يحتفل بعيد ميلاده الثامن والثلاثين في الرابع من يونيو المقبل، حالياً بعقد مع جورنيك البولندي.
وبدأ بودولسكي مسيرته الاحترافية مع فريق كولون في 2003، ولعب للفريق حتى 2006 ثم لفترة أخرى من 2009 إلى 2012، وهبط مع الفريق ثلاث مرات إلى دوري الدرجة الثانية في ألمانيا، وصعد معه من الدرجة الثانية إلى الأولى مرة واحدة، وفي 2017، تأهل كولون لمسابقة الدوري الأوروبي للمرة الأولى من 25 عاماً، كما شارك الفريق أوروبياً في الموسم الحالي أيضاً.
ويرى بودولسكي أن ستيفن بومجارت المدير الفني الحالي للفريق لعب دوراً بارزاً في هذا، وقال بودولسكي: «ستيفن أخرج من الفريق أفضل ما لديه».

لوكاس بودولسكي
منتخب ألمانيا
كولون
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