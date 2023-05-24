«صافرة أوروبية» لنهائي كأس اليد



رضا سليم (دبي)



خاطب اتحاد اليد نظيره الدولي، لاستقدام حكام أجانب من أوروبا، لإدارة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال، يوم السبت المقبل بين الشارقة وشباب الأهلي، بصالة مجمع زايد بالفجيرة، وجاء الطلب بناء على طلب إدارة شباب الأهلي، والتي سبق وأن طلبت طاقم تحكيم دولي من الخارج، في عدد من مباريات الفريق، وآخرها مباراة الفريق أمام الوصل في نصف النهائي للبطولة، وأدارها طاقم كرواتي، وقبلها طاقم دولي عراقي أمام الجزيرة في البطولة نفسها.

وأكد ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، أن جميع الترتيبات الخاصة بالنهائي، تمت على أعلى مستوى، لأن البطولة تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتم توجيه الدعوة إلى الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والأندية، وعدد من الشخصيات، ويحضر النهائي علي عيسى رئيس الاتحاد البحريني.

وكشف الحمادي عن أن المباراة النهائية تقام على شوطين مدة كل منها 30 دقيقة، وفي حال التعادل يقام شوطان إضافيان فقط من دون تمديد، مدة كل شوط 5 دقائق، وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى الرميات الترجيحية، وعقب المباراة يقتصر حفل الختام على تكريم الفريقين والحكام.

من ناحية أخرى، دخل الشارقة وشباب الأهلي في مرحلة التجهيزات الأخيرة للبطولة الأخيرة هذا الموسم، ويسعى «الملك» إلى حصد «الخماسية»، والسيطرة على كل بطولات الرجال، بعد الفوز بكأس السوبر، وكأس الإمارات، وكأس نائب رئيس الدولة، ودرع الدوري، فيما يتطلع «الفرسان» إلى أول لقب وختام مسك للموسم، بالدخول في قائمة أصحاب الإنجازات. ورغم أن أوراق الفريقين مكشوفة للمدربين أسامة السعيدي مدرب الشارقة، وحسين زكي مدرب شباب الأهلي، إلا أن النهائيات لها الطابع الخاص، في ظل التنافس القوي بينهما في كل البطولات في السنوات الأخيرة.

ويحتفظ «الملك» بلقب البطولة في آخر 4 مواسم، ويتصدر قمة الأندية في عدد الألقاب برصيد 9 بطولات، فيما تعود آخر بطولة حصل عليها «الفرسان» إلى موسم 2018-2019، ويملك 7 ألقاب.