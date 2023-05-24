استقبال حافل لـ «أبطال الترايثلون»



دبي (الاتحاد)



وسط حفاوة كبيرة واستقبال بالورد، عادت بعثة منتخب للترايثلون عبر مطار دبي الدولي، عقب المشاركة في البطولة العربية والأفريقية التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة 250 لاعباً يمثلون 18 دولة عربية.

ويأتي ذلك بعد الإنجاز المتميز الذي حققته البعثة، من خلال فوز موزة الغفلي بالميدالية الذهبية مسافة سبرينت على الفئة المحترفين لسيدات دواثلون، ومريم الشامسي الميدالية البرونزية في المسافة نفسها.

أما على مستوى الرجال، حقق سعود الزعابي الميدالية الفضية مسافة سبرينت على الفئة محترفين رجال دواثلون، وحصد خليفة النعيمي الميدالية البرونزية في الفئة نفسها، ونال محمد اليماحي الميدالية الفضية في مسافة سوبر سبرينت ناشئين للترايثلون.

وتقدم مستقبلي البعثة محمد بن درويش المدير التنفيذي اللجنة الأولمبية الوطنية، وجاء الاستقبال دافئاً وبالورود وكلمات الإشادة والتقدير للاعبين على ما بذلوه من جهد، وما حققوه من إنجاز مشرف يضاف إلى الإنجازات المتعددة لترايثلون الإمارات في السنوات الأخيرة.