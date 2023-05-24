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الرياضي

ميرزا والمنصوري يشاركان في دولية هونج كونج للمضمار

ميرزا والمنصوري يشاركان في دولية هونج كونج للمضمار
24 مايو 2023 14:00

 
دبي (الاتحاد) 

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يشارك الدراجان يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، في بطولة هونج كونج الدولية للمضمار التي تقام من 26 إلى 28 مايو الجاري، بهدف تحصيل أكبر عدد من النقاط للإمارات، بحثاً عن التأهل إلى بطولة العالم، وأولمبياد باريس، وذلك بعد 3 أيام فقط من ختام مشاركتهما في «طريق الحرير» التي أقيمت في كازاخستان.
وعاد ميزرا والمنصوري مساء الثلاثاء، عقب ختام مشاركاتهما في «طريق الحرير» بكازاخستان، وغادرا إلى هونج كونج للمشاركة في البطولة الدولية المعتمدة في روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات، ويشارك اللاعبان في العديد من السباقات خلال البطولة، ولكن تركيزهما الرئيس على سباق الأومنيوم بالتخصص، بهدف جمع مزيد من النقاط.
أكد يوسف ميرزا سعادته بالنتيجة التي حصل عليها المنتخب في بطولة «طريق الحرير» بكازاخستان، والميدالية الفضية التي حصل عليها أحمد المنصوري، والتي تزيد من نقاط الإمارات، وهو الهدف الأساسي من المشاركة، مشيراً إلى سعادته بالعودة إلى المشاركات الخارجية، بعد فترة قصيرة من التوقف، مؤكداً سعيه للوقوف مع أحمد المنصوري في السباقات المقبلة والمشاركات الخارجية، ومنها البطولة الآسيوية للمضمار، وعدد كبير من البطولات المقبلة التي يسعى من خلال المشاركة فيها لجمع أكبر عدد من النقاط.

الإمارات
الدراجات الهوائية
يوسف ميرزا
أحمد المنصوري
هونج كونج
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