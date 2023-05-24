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الرياضي

60 لاعباً في «مهرجان التنس»

60 لاعباً في «مهرجان التنس»
24 مايو 2023 13:30

 
دبي (الاتحاد)

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انطلقت في ملاعب النصر لينجرلاند في دبي، بطولة مهرجان الطفل لتنس المواطنين، للفئات تحت 11 سنة، وتندرج ضمن رؤية اتحاد التنس لاستكشاف المواهب المواطنة، تمهيداً لتطويرهم وإشراكهم في البطولات.
ويأتي تنظيم المنافسات، ضمن برنامج تطوير اللاعبين، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، ويستمر لمدة 6 أيام، ويتضمن إقامة فعاليات ترويحية مصاحبة، إضافة إلى التنس، ويشارك فيها 60 لاعباً من الجنسين، بواقع 24 لاعبة، و36 لاعباً، وسط إقبال كبير، بعد نجاح النسخ الماضية.
ويشرف على المهرجان مدرب المنتخب هشام البراملي، ومدرب المراحل السنية جون أوديمي في جميع الجوانب الفنية والتنظيمية.
ووصف ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، المهرجان بما يضمه من منافسات ودية بالمهمة، لكونها ترسخ الرياضة لدى الأولاد والبنات في سن مبكرة، مما يساعد على تشجيعهم لممارسة التنس، موضحاً أنه من أهداف المهرجان نشر ممارسة ثقافة الرياضة عموماً، والتنس على وجه الخصوص لانتقاء لاعبين يمكنهم أن يكونوا نواة لمنتخبات المراحل السنية مستقبلاً، إضافة إلى التواصل مع أولياء الأمور للتعرف على العناصر التي يحتاجها البراعم للاستمرار بممارسة الرياضة، وبما يسهم في تعزيز رؤية اتحاد التنس في تطوير اللعبة.

 

الإمارات
دبي
التنس
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