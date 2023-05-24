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الرياضي

«رعد الشمال» بطل «موسم الكنعد» في بطولة أبوظبي

«رعد الشمال» بطل «موسم الكنعد» في بطولة أبوظبي
24 مايو 2023 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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توج نادي أبوظبي للرياضات البحرية الفائزين في الجولة الختامية، من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، بالإضافة إلى تكريم بطل الموسم، في مقر النادي على كاسر الأمواج، في العاصمة أبوظبي، واستمرت الجولة الختامية على مدار 4 أيام، شهدت مشاركة قوية لأكثر من 400 قارب، في محاولة الوصول إلى الأوزان الأعلى، لحصد المراكز الأولى.
وحقق بخيت خميس المنصوري من فريق «رعد الشمال»، لقب بطل الموسم، بوصوله إلى العدد الأعلى من النقاط من مجموع الجولتين، وهو 120 نقطة، حتى يتصدر الترتيب العام، وليحقق لقب البطولة الأكثر شعبية لدى جمهور البحارة والنواخذة في «صيد الكنعد».
وظفر بخيت خميس المنصوري «فريق رعد الشمال» بلقب الجولة الختامية من البطولة، بوزن وقدره 29.65 كيلو، وتبعه عبد الفتاح المرزوقي «فريق الطيار»، بإحرازه وزناً وقدره 27.29 كيلو، وخميس محمد الغيلاني من فريق الطيار أيضاً بوزن 27.27 كيلو.
ونجح بخيت المنصوري في حصد لقب بطولة الموسم، بعد أن وصل إلى «النقطة 140» من مجموع جولتين، ليفوز بجائزة سيارة كهربائية تم تخصيصها لبطل الموسم ومقدمة من شركة دلما مارين.
وقام بتكريم الأوائل، سالم الرميثي مدير عام النادي، وأيوب الخاجة صاحب شركة دلما مارين، ويوسف الزعابي مدير إدارة الخدمات المساندة في النادي، وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية.
من ناحيته، عبر بخيت المنصوري عن سعادته الكبيرة، بلقب الموسم وحصد المركز الأول في جولة الختام أيضاً، وقال: منافسة صعبة مع إخواني المشاركين، وجاءت الجولة الختامية في توقيت مثّل تحدياً أمام المشاركين، بالنسبة لي نجحت في اصطياد السمكة الأكبر في ثالث أيام البطولة، وفي فترة الصباح، وكان لدي شعور بأنني سأحصد المركز الأول وأحقق لقب الموسم، خاصة أن الأوزان الكبيرة في الجولة كانت تحدياً كبيراً أمام المشاركين.
وأشاد بخيت المنصوري بتنظيم النادي وقسم السباقات والقوانين التي تم وضعها للمتسابقين للوصول بالبطولة إلى أفضل مستوى، وقال: نتوجه بالشكر إلى النادي البحري، والذي صاغ لنا قوانين متكاملة، تضمن أن يكون كل متسابق حكماً على نفسه من خلال المنافسة، وهي القوانين واللوائح التي وضعت لأن تكون المنافسة في قمة الحيادية والعدالة بين كافة المشاركين.

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نادي أبوظبي للرياضات البحرية
صيد الكنعد
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