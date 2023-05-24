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اتحاد الكرة ينظم ورشة «المراحل السنية»

اتحاد الكرة ينظم ورشة «المراحل السنية»
24 مايو 2023 12:30

 


أبوظبي (الاتحاد)

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يُنظم اتحاد كرة القدم صباح الخميس في دبي، ورشة عمل مسابقات المراحل السنية موسم 2023-2024، بمشاركة المديرين الفنيين ومشرفي فرق المراحل السنية بأندية الدولة.
وتهدف لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، من خلال عقد الورشة إلى استمرار التشاور مع أندية الدولة، فيما يخص تحديد الفئات السنية المعتمدة لجميع مسابقات المراحل السنية للموسم الجديد، وأعداد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة، والموجودين في الملعب، في جميع الفئات السنية، بالإضافة إلى الشروط التنظيمية والفنية للمسابقات ومواعيد انطلاقها، والتوزيع الزمني للمباريات على مدار الموسم، وكافة الأمور التي تخدم عملية تطوير مسابقات اتحاد الكرة لفئات المراحل السنية المختلفة.

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