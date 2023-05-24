الأرجنتين إلى دور الـ 16 في مونديال الشباب

بوينس آيرس (د ب أ)

تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاماً)، المقامة حالياً في الأرجنتين، بعدما تغلب على منتخب جواتيمالا 3-0، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وأنعش منتخب الإكوادور آماله في البقاء بالبطولة، بعدما حقق فوزه الأول وتغلب على نظيره السلوفاكي 2-1 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول من مباراته أمام جواتيمالا، متقدماً بهدف سجله أليخو فيليز في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني، أضاف لوكا روميرو وماكسيمو بيروني الهدفين الثاني والثالث للأرجنتين في الدقيقتين 65 و90.

وأنهى كل من الفريقين المباراة بعشرة لاعبين، حيث طرد كارلوس سانتوس من صفوف جواتيمالا في الدقيقة 58، كما طرد الأرجنتيني توماس أفيليس في الدقيقة 82.

وارتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني بذلك إلى ست نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام نظيره النيوزيلندي الذي يلتقيه في الجولة الثالثة الأخيرة، بينما ظل منتخب جواتيمالا من دون رصيد في المركز الرابع الأخير، وسيلتقي في الجولة الثالثة منتخب أوزبكستان صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وفي المجموعة الثانية، تغلب منتخب الإكوادور على نظيره السلوفاكي 2-1.

وتقدم منتخب سلوفاكيا بهدف سجله مات سولجاي في الدقيقة 29 ثم حسم منتخب الإكوادور المباراة لصالحه بهدفين سجلهما جوستان كويرو وخوسي كلينجر في الدقيقتين 45 و59.

وحصد منتخب الإكوادور بذلك أول ثلاث نقاط له متساوياً في ذلك مع منتخب سلوفاكيا، بينما يتصدر المنتخب الأميركي المجموعة برصيد ست نقاط وقد تغلب على جزر فيجي 3-0 في وقت سابق.

وتشهد الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة لقاء المنتخب الأميركي مع نظيره السلوفاكي ولقاء منتخب الإكوادور مع منتخب جزر فيجي، الذي يحتل المركز الرابع من دون نقاط.