«الملك جيمس» يلمح إلى الاعتزال



لوس أنجلوس (أ ف ب)

ألمح ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز، إلى إمكانية اعتزاله، عقب خروج فريقه أمام دنفر ناجتس في نهائي المنطقة الغربية، من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وذكرت قناة «إي أس بي أن» أن اللاعب البالغ 38 عاماً كان يفكر في «الابتعاد» عن كرة السلة، بعدما أسدلت هزيمة ليكرز الستار على موسمه العشرين في الدوري.

وقال مراسل محطة «تي أن تي» كريس هاينز، نقلاً عن مصادر في الدوري، إن اعتزال «الملك» جيمس «قيد الدراسة».

وأثار ليبرون نفسه التكهنات حول مستقبله في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قائلاً إنه يعتزم قضاء بعض الوقت في التفكير في المرحلة التالية من مسيرته بعد خروج ليكرز.

وأكد روب بيلينكا المدير العام للنادي أنه سيجري مع المدرب دارفين هام محادثات مع ليبرون قريباً لمناقشة مستقبله، مؤكداً على أن النادي سيدعم أي قرار يتخذه.

ورداً على سؤال حول رأيه بشأن الموسم، بعدما بات أفضل هداف في تاريخ الدوري، قبل أن يقود ليكرز إلى نهائي المنطقة الغربية، برغم تواضع نتائجه في الدوري المنتظم، قال جيمس إن الموسم كان «صعباً».

وأردف جيمس الذي سجل 40 نقطة في خسارة فريقه الرابعة توالياً أمام دنفر 111-113: «لا أعرف، أعتقد أن الأمور كانت جيدة، لا أحب القول إنه كان موسماً ناجحاً، لأنني لا ألعب سوى للفوز بالبطولات في هذه المرحلة من مسيرتي».

وأضاف اللاعب المتوّج أربع مرات بلقب الدوري: «لا أهتم بالوصول إلى نهائي المنطقة، حققت ذلك كثيراً، وليس من الممتع بالنسبة لي عدم المشاركة في نهائي الدوري، ولكن سنرى، ما يحدث في المستقبل، لا أعرف، لديّ الكثير لأفكر فيه لأكون صادقاً، فقط بالنسبة لي شخصياً للمضي قدماً في لعبة كرة السلة، لديّ الكثير للتفكير به».

ويبدو أنه هذه التلميحات قد لفتت انتباه الكثيرين، بمن فيهم إدارة ليكرز، علماً أن ليبرون وقع على تمديد عقده لمدة عامين مع الفريق في أغسطس الماضي.

قال بيلينكا: «أنا والمدرب سنتحدث إلى ليبرون في الأيام المقبلة، ندرك جميعاً أنه يتحدث عن نفسه، ونتطلع إلى تلك المحادثات عندما يحين الوقت، لكنني سأقول هذا - لقد أعطى ليبرون لعبة كرة السلة بقدر ما قدمه أي شخص لعبها على الإطلاق، وعندما تفعل ذلك، فإنك تحصل على الحق في أن تقرر ما إذا كنت ستقدم المزيد أم لا؟».

وأقر بيلينكا أنه من المحتمل أن يكون جيمس قد وصل إلى «منعطف» في مسيرته: «مهمتنا في ليكرز دعم أي لاعب في فريقنا إذا وصل إلى نقطة تحول في مسيرته الاحترافية، ومن الواضح أننا نأمل في أن تستمر مسيرته».

من جهته، أشاد مدرب ليكرز بجيمس لمساهمته خلال الموسم الذي شهد بداية كارثية لليكرز قبل الانتفاض وبلوغ نهائي المنطقة، وقال مازحاً: «أعتقد أنني كنت على استعداد للاعتزال أيضاً، ولكن بكل صدق وجدية، حصل ليبرون على الحق في القيام بكل ما يريد القيام به».