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بيع 8. 6 مليون تذكرة لـ «أولمبياد 2024»

بيع 8. 6 مليون تذكرة لـ «أولمبياد 2024»
24 مايو 2023 10:27

 
باريس (د ب أ)


أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، أنه تم بيع 6 ملايين و800 ألف تذكرة للأولمبياد الصيفي.
وفي بداية الصيف ستحظى الجماهير بفرصة شراء المزيد من التذاكر، عندما يتم طرح تذاكر المنافسات التي تقام في المدن الفرنسية الأخرى، للبيع، مثل منافسات كرة السلة في ليل شمالي فرنسا، أو مباريات كرة القدم في بوردو ونانت ونيس ومرسيليا وليون وسانت إتيان.
وبحسب اللجنة المنظمة، فإن العدد الإجمالي لتذاكر أولمبياد باريس 2024 يبلغ عشرة ملايين تذكرة. 

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وفي المرحلة الثانية لعملية بيع التذاكر في مايو الجاري، كان للجماهير الفرنسية النصيب الأكبر من التذاكر، بينما بيعت ثلث التذاكر لمشجعين من 178 دولة بمتوسط أعمار 40 عاماً.
وذهبت 45% من التذاكر إلى سيدات، بينما حصل الرجال على أكثر من نصف أعداد التذاكر، وحظيت التذاكر الأرخص سعراً لحفل الافتتاح، بمعدل طلب كبير، لتباع كل التذاكر المطروحة في أقل من ساعة، بينما تم بيع تذاكر منافسات الترياثلون ورياضة التسلق وسباقات «بي إم إكس» و«بي إم إكس» الحرة في غضون يوم واحد، ومن المقرر طرح تذاكر دورة الألعاب البارالمبية في 9 أكتوبر المقبل.

فرنسا
باريس
أولمبياد باريس 2024
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