سلتيكس يبدأ «قلب الطاولة»



ميامي (أ ف ب)

أحيا جايسون تايتوم آمال فريقه بوسطن سلتيكس، في بلوغ نهائي دوري السلة الأميركي للمحترفين، عندما قاده إلى الفوز على مضيفه ميامي هيت 116-99، في رابع مواجهات نصف النهائي.

وسجل تايتوم 33 نقطة، مع 11 متابعة، و7 تمريرات حاسمة، مساهماً في الفوز الأول لسلتيكس على ميامي في الدور النهائي للمنطقة الشرقية، ومقلصاً الفارق إلى 1-3.

ويدين سلتيكس أيضاً بفوزه إلى لعبه الجماعي، حيث نجح خمسة لاعبين آخرين في تسجيل أكثر من 10 نقاط، في مقدمتهم جايلن براون «17»، وديريك وايت «16»، والبديل جرانت وليامس «14 مع 6 متابعات».

وسجل آل هورفورد 12 نقطة مع 7 متابعات، وأضاف ماركوس سمارت 11 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة.

وكان سلتيكس بطل المنطقة الشرقية ووصيف بطل الدوري الموسم الماضي، بحاجة إلى الفوز للإبقاء على آماله في المنافسة، بعدما خسر المباريات الثلاث الأولى أمام هيت، بينها المباراتان الأولى والثانية على أرضه.

ويدرك سلتيكس الذي يستضيف المباراة الخامسة على أرضه، أنه مطالب بالفوز بجميع المباريات المتبقية لبلوغ الدور النهائي، علماً أنه لم يسبق لأي فريق أن قلب الطاولة، بعد خسارته المباريات الثلاث الأولى في تاريخ الدوري.

وقال تايتوم: «لم نفكر في هذه الأمسية في الفوز بأربع مباريات على التوالي، كنا نحاول فقط إنقاذ موسمنا والفوز وفعلنا ذلك».

وكان ميامي صاحب الأفضلية في بداية المباراة، وحسم الربع الأول في مصلحته بفارق 6 نقاط «29-23»، وفرض التعادل نفسه في الثاني «27-27»، قبل أن يقلب الضيوف الطاولة في الربعين الأخيرين «38-23 و28-20 توالياً».

وكان جيمي باتلر الأفضل في صفوف ميامي هيت الساعي إلى النهائي السابع في تاريخه، واللقب الرابع بعد أعوام 2006 و2012 و2013، بتسجيله 29 نقطة مع تسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وأضاف البديل كاليب مارتن 16 نقطة، وجابي فنسنت 17 نقطة، فيما اكتفى بام أديباية بتسجيل 10 نقاط فقط.