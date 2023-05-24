196 يوماً رحلة توميتش في «قلعة العميد»



معتصم عبدالله (دبي)



حرص الكرواتي جوران توميتش مدرب النصر، على وداع لاعبي فريقه، في أعقاب مباراة «العميد» أمام ضيفه العين 1-0، على استاد آل مكتوم، في إياب دور نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والتي تعد المواجهة الأخيرة في الموسم الحالي 2022- 2023 لفريق النصر.

وأنهى «العميد» الموسم في المركز التاسع على صعيد «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 27 نقطة، بعدما «عانى الأمرين» في الدور الأول، قبل أن ينهي مشواره في البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، بالخسارة أمام الشارقة 1-2، في دور الـ 16، بعدما تخطى سيتي «أحد أندية دوري الأولى» في الدور الأول بالفوز 5-0، قبل أن يكمل سلسلة الإخفاقات بالوداع من نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالخسارة أمام العين 1-4 ذهاباً، والفوز 1-0 في مباراة الإياب.

ومثلت المواجهة أمام «الزعيم» الأخيرة في مشوار الكرواتي جوران توميتش، والذي استمر لنحو 196 يوماً، بعدما تولى المهمة في 6 نوفمبر 2022، خلفاً للألماني ثورستن فينك الذي أقيل من منصبه، بعد خسارة فريقه أمام الجزيرة 0-2 في الجولة التاسعة للدوري.

ودشن توميتش مشواره مع «الأزرق»، بداية من مباراة شباب الأهلي 0-3 في الجولة العاشرة من «دوري أدنوك للمحترفين»، وصولاً إلى مباراة العين 1-0 في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقاد توميتش «العميد» في 22 مباراة على صعيد كل المسابقات المحلية «الدوري، كأس رئيس الدولة، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وحقق خلالها «الأزرق» الفوز في 10، لقاءات مقابل التعادل في 3 لقاءات، والخسارة 9 مرات، ويعد الوصول إلى نصف نهائي كأس أبوظبي الإسلامي الأبرز في مشواره مع الفريق.

ورفض المدرب الكرواتي الإعلان رسمياً عن نهاية مشواره مع «العميد»، وقال: «فخور بما قدمه الفريق في مواجهة العين، وتحقيق الفوز رغم الغيابات الكبيرة»، وأضاف: «لا أرغب في الحديث عن مستقبلي مع الفريق، في انتظار نهاية الموسم، وأعتقد أنني قدمت كل المطلوب مني مدرباً خلال الفترة الماضية».

وتنتظر «العميد» الذي ينشد اكتمال المفاوضات بنجاح مع الصربي جوران تيفجوديتش مدرب عجمان الحالي، لقيادة «الأزرق» في الموسم الجديد 2023- 2024، العديد من الملفات المهمة على صعيد اللاعبين الأجانب والمواطنين، في ظل نهاية عقود عدد من لاعبيه الحالين أمثال البرتغالي توزي، والمهاجم التوجولي ملابا.