«الأبيض الأولمبي» يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا



معتصم عبدالله (دبي)



يترقب المنتخب الأولمبي قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والتي تُسحب في الساعة الحادية عشرة صباح الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والمؤهلة إلى النهائيات التي تقام في قطر من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024.

ويشارك في التصفيات 43 منتخباً، حيث ستكون هذه النسخة السادسة في تاريخ البطولة، وتقام التصفيات من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل، ويتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 11 مجموعة، وبحيث تضم 10 مجموعات 4 منتخبات، في حين تتضمن المجموعة الأخيرة ثلاثة منتخبات.

وتقام التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، بحيث يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى قطر المضيف.

وجرى تصنيف المنتخبات المشاركة في التصفيات، بحسب نتائج النسخة الماضية من البطولة عام 2022 في أوزبكستان، حيث جاء تصنيف «الأبيض الأولمبي» في المستوى الأول، إلى جانب منتخبات السعودية، وأوزبكستان، واليابان، وأستراليا، والعراق، وتركمانستان، وفيتنام، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، والأردن.

ويتأهب منتخبنا لخوض التصفيات، من خلال المشاركة المرتقبة في منافسات النسخة الرابعة، لبطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً، والمقررة بالعراق من 12 إلى 20 يونيو المقبل.

واستقر الإسباني دينيس دا سيلفا مدرب «الأبيض الأولمبي»، على إقامة المنتخب معسكر إعدادي بالعاصمة المصرية القاهرة ينطلق 30 مايو الجاري، ويستمر 10 أيام، استعداداً لخوض منافسات غرب آسيا التي تعد محطة مهمة في برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية في فرنسا 2024.

من جهته، استقر الاتحاد العراقي لكرة القدم على استضافة منافسات غرب آسيا المرتقبة في مدينتي بغداد والنجف، حيث تقام المباريات على ملعبي الزوراء والمدينة في بغداد، وملعب النجف الدولي، وتشهد البطولة مشاركة 8 منتخبات تشمل العراق «المستضيف»، والإمارات، والأردن، ولبنان، وسوريا، وفلسطين، وعُمان، واليمن.

وكشف الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة العراقية، عن زيارة الوزير أحمد المبرقع لملعب الزوراء الرياضي، للوقوف على التجهيزات الضرورية، من أجل استضافة الحدث، ونقل الموقع توجيهات الوزارة لأمانة العاصمة بغداد، بشأن تهيئة المنطقة المحيطة بملعبي الزوراء والمدينة وتزيين الواجهات وتشجير المناطق المحيطة بهما وفتح بوابة جديدة باتجاه ملعب الزوراء.