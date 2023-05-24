«الجودو» يستعد لبطولتي طاجيكستان وكازاخستان



أبوظبي (الاتحاد)



يواصل منتخب الجودو تدريباته، خلال المعسكر الداخلي في أبوظبي، استعداداً للسفر يوم الخميس المقبل إلى طاجيكستان للمشاركة في بطولة دوشانبي جراند بري، والتي تقام من 2 إلى 4 يونيو المقبل.

ويرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم 5 أفراد من بينهم اللاعبتان بشيرا «وزن تحت 52 كجم»، وباتسو «وزن تحت 57 كجم»، و3 لاعبين، هم نارمند «وزن تحت 66 كجم»، وأرام «وزن تحت 90 كجم»، ومعروف «وزن فوق 100 كجم»، ويشرف على تدريب المنتخب اللاعب الدولي السابق فيكتور.

وأشار محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، إلى أن إعداد المنتخب الأول يتواصل، ضمن خطة إعداده لـ «أولمبياد باريس 2024»، بإقامة معسكر في طاجيكستان عقب بطولة دوشانبي جراند بري مباشرة، ويستمر إلى 14 يونيو، ضمن الاستعدادات لبطولة أستنا جراند سلام «كازاخستان 2023»، والتي تقام من 16 إلى 18 يونيو، وبعدها يستمر المنتخب في معسكر دولي لمدة أسبوع في المنطقة نفسها، لخوض بطولة منغوليا جراند سلام من 24 إلى 26 يونيو.

وقال: في يوليو ينتقل المنتخب إلى معسكر تدريبي شاق في جبال بلغاريا، استعداداً لبطولة «الماستر» التي تقام في العاصمة المجرية بودابست من 4 إلى 6 أغسطس، وتشهد مشاركة افضل 36 لاعباً من المصنفين في العالم، وأيضاً جميع لاعبي منتخبنا الوطني الأول.