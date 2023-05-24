الخميس 25 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الجودو» يستعد لبطولتي طاجيكستان وكازاخستان

«الجودو» يستعد لبطولتي طاجيكستان وكازاخستان
24 مايو 2023 10:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة يشارك في عمومية «الخليج العربي»
الحوسني والغيص يديران كأس العرب للصالات


يواصل منتخب الجودو تدريباته، خلال المعسكر الداخلي في أبوظبي، استعداداً للسفر يوم الخميس المقبل إلى طاجيكستان للمشاركة في بطولة دوشانبي جراند بري، والتي تقام من 2 إلى 4 يونيو المقبل.
ويرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم 5 أفراد من بينهم اللاعبتان بشيرا «وزن تحت 52 كجم»، وباتسو «وزن تحت 57 كجم»، و3 لاعبين، هم نارمند «وزن تحت 66 كجم»، وأرام «وزن تحت 90 كجم»، ومعروف «وزن فوق 100 كجم»، ويشرف على تدريب المنتخب اللاعب الدولي السابق فيكتور.
وأشار محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، إلى أن إعداد المنتخب الأول يتواصل، ضمن خطة إعداده لـ «أولمبياد باريس 2024»، بإقامة معسكر في طاجيكستان عقب بطولة دوشانبي جراند بري مباشرة، ويستمر إلى 14 يونيو، ضمن الاستعدادات لبطولة أستنا جراند سلام «كازاخستان 2023»، والتي تقام من 16 إلى 18 يونيو، وبعدها يستمر المنتخب في معسكر دولي لمدة أسبوع في المنطقة نفسها، لخوض بطولة منغوليا جراند سلام من 24 إلى 26 يونيو.
وقال: في يوليو ينتقل المنتخب إلى معسكر تدريبي شاق في جبال بلغاريا، استعداداً لبطولة «الماستر» التي تقام في العاصمة المجرية بودابست من 4 إلى 6 أغسطس، وتشهد مشاركة افضل 36 لاعباً من المصنفين في العالم، وأيضاً جميع لاعبي منتخبنا الوطني الأول.

الإمارات
الجودو
أولمبياد باريس 2024
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
بلدية أبوظبي تطور 20 حديقة لتتوافق مع معايير جائزة الاتحاد العالمي للمعاقين
الإمارات
بلدية أبوظبي تطور 20 حديقة لتتوافق مع معايير جائزة الاتحاد العالمي للمعاقين
اليوم 12:57
أيك أثينا بطل «الثنائية الثالثة»
الرياضي
أيك أثينا بطل «الثنائية الثالثة»
اليوم 12:55
وزير الدفاع: تايوان سوف تحصل على مقاتلات جديدة في 2026
عربي ودولي
وزير الدفاع: تايوان سوف تحصل على مقاتلات جديدة في 2026
اليوم 12:54
رحيمي وكامارا يطاردان «اللقب المنسي»
الرياضي
رحيمي وكامارا يطاردان «اللقب المنسي»
اليوم 12:30
يكافح أكثر من 100 من رجال الإطفاء حريقاً في مبنى من سبعة طوابق في وسط سيدني
عربي ودولي
حريق هائل يلتهم مبنى وسط سيدني
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©