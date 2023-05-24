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الرياضي

صراع إنجليزي إسباني على نجمي أياكس

صراع إنجليزي إسباني على نجمي أياكس
24 مايو 2023 09:25

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


يتنافس ريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، على ضم اثنين من النجوم الشباب في أياكس أمستردام الهولندي، وهما المهاجم الدولي الغاني محمد قدوس «22 عاماً»، وقلب الدفاع الهولندي يوريان تيمبر «21 عاماً»، ومعروف أنهما محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، رغم الموسم المخيب للآمال لأياكس على المستويين المحلي والأوروبي، حيث تراجع الفريق إلى المركز الثالث في الدوري الهولندي، وترك القمة لفينورد الذي تُوج بطلاً، كما خرج من دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج».
وذكرت مصادر صحفية هولندية، أنه بسبب هذا الموسم السيئ، يفكر قدوس وتيمبر بجدية في الرحيل، ويرى اللاعبان أنهما كبرا ونضجا بما فيه الكفاية لمغادرة النادي الهولندي، والبحث عن تحدٍ جديد في مكان آخر.
ولا يخفي وكيل محمد قدوس رغبة اللاعب في الرحيل، بينما يبدي تيمبر بعض التحفظ، لدرجة أنه عندما شارك مؤخراً في أحد البرامج بالتليفزيون الهولندي، رفض الرد على كل الأسئلة المتعلقة بمستقبله. 

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غير أن المصادر الهولندية أكدت أن اللاعبين قد يغادران أياكس هذا الصيف، بل تتوقع أن تكون المنافسة على التعاقد معهما شديدة من جانب أكثر من نادٍ أوروبي، وليس «الريال» و«اليونايتد» فقط.
وذكر موقع «ياهو سبورت» أن المعركة على قدوس ستكون هي الأكثر شراسة، لأن هذا المهاجم القناص سجل هذا الموسم 18 هدفاً، ولهذا يحاول «اليونايتد« و«الريال» إغراءه، بل إن الصحافة الإسبانية أكدت أن «البلانكوس» دخل بقوة سباق الفوز بهذا الدولي الغاني.
قدوس المولود في 2 أغسطس 2000، بدأ مسيرته الاحترافية في نوردشيلاند 2018-2020 وانتقل منه إلى أياكس اعتباراً من صيف 2020 وحتى الآن.
ولعب لمنتخبات الشباب الغانية تحت 17 و20 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول لـ «النجوم السوداء» في 2019. 

أما يوريان تيمبر المولود في 17 يوليو 2001 «21عاماً»، فقد بدأ مسيرته الاحترافية في فريق شباب أمستردام، ثم تم تصعيده للفريق الأول في 2020، ولعب تيمبر لمنتخبات الشباب الهولندية تحت 17و19 و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب «البرتقالي» في 2021.

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