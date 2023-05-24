فيليكس لا يعرف «المقام»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



اعترف البرتغالي جواو فيليكس «23 عاماً» مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني، والمعار حالياً إلى تشيلسي الإنجليزي، بأنه لا يعرف أين يستقر به المقام في الموسم الجديد، ولكنه أكد أنه يرغب في الاستمرار مع «البلوز»، غير أن القرار ليس بيده هو، وإنما من سلطة «الروخي بلانكوس» المتعاقد معه حتى 2026.

وصل فيليكس إلى تشيلسي في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وبعد بداية «كارثية» تعرض خلالها للطرد، سرعان ما تأقلم مع الفريق، وعلى الحياة في «ستامفورد بريدج»، في موسم لم يكن الأفضل بالنسبة للفريق اللندني الذي ابتعد تماماً عن المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية الثلاث.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية وإنجليزية، أنه مع اقتراب فتح سوق الانتقالات «الميركاتو الصيفي»، يتعين على تشيلسي أن يقرر ما إذا كان يرغب في استمرار فيليكس معه، أم يعود إلى ناديه الإسباني.

وأوضحت المصادر نفسها أن فيليكس نفسه يرغب في الاستمرار مع «البلوز»، ونقلت قوله: صحيح إنني لا أعرف أين سيكون مستقبلي، إلا إنني أتمنى من كل قلبي أن أبقى هنا الموسم المقبل.

وقالت نفس المصادر إن تشيلسي لا يمانع تمديد إعارة فيليكس، في حين أن أتليتكو مدريد يفضل التخلص منه بـ «البيع النهائي».

وحصل أتليتكو مدريد على خدمات جواو فيليكس من بنفيكا البرتغالي عام 2019، مقابل 126 مليون يورو وبعقد مدته 7 سنوات، وهي أغلى صفقة وقتها للاعب من بنفيكا، وأعلى صفقة توقيع لـ «الأتيليتي»، ويجيد فيليكس اللعب في مراكز رأس الحربة والجناح والوسط المهاجم.

وبدأ جواو فيليكس المولود في 10 نوفمبر1999، مسيرته الاحترافية في بنفيكا «2016-2019»، ثم انتقل إلى أتليتكو مدريد في «صيف 2019»، والذي أعارة إلى تشيلسي عام 2022 لمدة 6 أشهر، مع خيار بالشراء النهائي، ولعب فيليكس لمنتخبات الشباب تحت 18 و19و21 سنة، وتم تصعيده إلى منتخب البرتغال الأول عام 2019.