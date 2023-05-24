«عميد السعودية» يقترب من «مونديال الأندية»

الرياض (أ ف ب)



أصبح الاتحاد على بُعد انتصار واحد من التتويج بطلاً للدوري السعودي في كرة القدم، إثر فوزه الصعب على الباطن صاحب المركز الأخير 1-صفر، في حين قلب النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو تخلفه أمام ضيفه الشباب صفر-2 إلى فوز 3-2 في المرحلة الثامنة والعشرين.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 66 نقطة مقابل 63 نقطة للنصر، قبل جولتين من انتهاء الموسم، وفي حال فوز الاتحاد في الجولة المقبلة، يضمن اللقب بغض النظر عن نتيجة النصر، وذلك لتفوق الأول على الثاني في المواجهتين المباشرتين.

ويواجه الاتحاد في مباراتيه الأخيرتين الفيحاء والطائي، في حين يلتقي النصر مع الاتفاق والفتح.

ويتطلع الاتحاد الذي يقوده المدرب البرتغالي نونو سانتو إلى إحراز لقبه التاسع والأول له منذ عام 2009، وأيضاً التأهل إلى كأس العالم للأندية بالسعودية خلال ديسمبر المقبل.

في المباراة الأولى، بلغ عدد الحضور الجماهيري 54771 مشجعاً، اكتظت بهم مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، وسجل البرازيلي رومارينيو الهدف الوحيد «9»، وألغى له الحكم هدفاً لمهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله، بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

استمرت سيطرة الاتحاد خلال مجريات الشوط الثاني، بحثاً عن هدف الأمان، وتحصل على العديد من الفرص، لكن غياب اللمسة الأخيرة حرمهم من الوصول الى مرمى الباطن.

ووسط محاولات خجولة من قبل لاعبي الباطن، كاد عبد الرزاق حمد الله أن يخطف الهدف الثاني في الدقيقة 80، لكن كرته اعتلت القائم، لتستمر المواجهة من دون أي فرصة حقيقية، لينتهي اللقاء بتفوق العميد بهدف نظيف، وأدت خسارة الباطن إلى سقوطه الى الدرجة الثانية.

وفي المباراة الثانية، أبقى النصر على حظوظه للفوز بلقب الدوري، بعدما حول تأخره أمام جاره الشباب، بهدفين إلى فوز 3-2، في مباراة «الديربي» التي جرت على ملعب الأول بارك بالرياض .

تقدم الشباب بهدفي الأرجنتيني كريستيان جوانكا «25 من ركلة جزاء و 40»، ورد النصر بثلاثية البرازيلي أندرسون تاليسكا «44»، وعبدالرحمن غريب «51»، والبرتغالي كريستيانو رونالدو «59».

وفي مباراة ثالثة، تغلب العدالة على الهلال بهدفين سجلهما السويدي ماركوس أنتونسون «23 من ركلة جزاء»، والبرتغالي بدرو يوجينيو «84».