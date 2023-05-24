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الرياضي

فينيسيوس.. «براءة»

فينيسيوس.. «براءة»
24 مايو 2023 08:26

مدريد (أ ف ب)

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أميركا تصف العنصرية ضد فينيسيوس بـ «المروّعة»


رفعت لجنة السلوك في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقوبة الإيقاف عن مهاجم ريال مدريد الإسباني، البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور، بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها في أواخر مباراة فريقه ضد فالنسيا، بعد أن تعرض لهتافات عنصرية.
وقال بيان صادر عن الاتحاد الإسباني «نظراً للبراهين التي أظهرتها صور الفيديو التي تقدم بها ريال مدريد فيما يتعلق بحادثة طرد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 95، قررت لجنة السلوك إلغاء «العقوبات التأديبية» لهذا الطرد.
وكان لجنة التحكيم الإسبانية استبعدت في وقت سابق الحكم إيجناسيو إيغليسياس فيانويفا عن مباراتيه المقبلتين، لدوره في البطاقة الحمراء التي مُنحت للاعب ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور بمواجهة فالنسيا.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحكم البالغ «47 عاماً» قد أقيل ،على الرغم من أن الاتحاد الإسباني لم يؤكد ذلك.
وكان إيجليسياس فيانويفا مسؤولاً عن «الفار» خلال فوز فالنسيا 1-صفر في «الليجا» على الريال، حيث تعرض فينيسيوس لإساءات عنصرية من مشجعي الفريق المضيف على ملعب ميستايا.
في وقت لاحق من المباراة، طُرد اللاعب البالغ 22 عاماً لضربه أوجو دورو لاعب فالنسيا، بعد أن شاهد الحكم ريكاردو دي بيرجوس بينجوتشيا لقطات الإشكال بين اللاعبين على تقنية الفيديو مرات عدة.
إلا أن الفيديو الذي أظهره إيجليسياس فيانويفا لم يشمل دورو وهو يمسك بالبرازيلي حول عنقه بذراعه أولاً، وهو ما كان سيشكّل أيضاً مخالفة بالبطاقة الحمراء.

 

الدوري الإسباني
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
فالنسيا
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