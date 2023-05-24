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الرياضي

برشلونة.. «بطل الهدايا»!

برشلونة.. «بطل الهدايا»!
24 مايو 2023 08:18

سان سيباستيان (أ ف ب)

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أصبح ريال سوسيداد قريباً من العودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، للمرة الأولى بعد 10 سنوات، بعد فوزه على ضيفه ألميريا المنقوص 1-0، ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل الياباني تاكيفوزا كوبو هدف المباراة الوحيد بطريقة جميلة، بعدما توغل عن الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة، مراوغاً المدافعين، وسدد بيسراه كرة جميلة في أعلى الزاوية اليمنى «45+4».
وجاء الهدف بعد أن أكمل ألميريا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36، إثر طرد مباشر للمهاجم الكولومبي لويس خافيير سواريز، ورفع الفريق الباسكي رصيده إلى 68 نقطة معززاً مركزه الرابع.
وبعد أن ضمن برشلونة البطل وقطبا العاصمة مدريد ريال وأتلتيكو المراكز الثلاثة الأولى، يأمل سوسيداد في العودة الى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.
في المقابل، تعرض برشلونة منذ تتويجه بطلاً قبل مرحلتين، لخسارته الثانية توالياً بسقوطه أمام مضيفه بلد الوليد 1-3، وكان ريال سوسيداد أفسد احتفالات الفريق الكاتالوني باللقب بالفوز عليه 2-1 في عقر داره.
تقدم بلد الوليد الذي خرج موقتاً من دائرة الهبوط، بعد مرور أقل من دقيقتين بالنيران الصديقة، عندما تابع مدافع برشلونة الدنماركي أندرياس كريستيانسن كرة رأسية استعراضية داخل شباكه إثر تمريرة عرضية، وأضاف سيله لارين الهدف الثاني من ركلة جزاء، إثر خطأ داخل المنطقة ارتكبه إريك جارسيا على جونسالو بلاتا «22»، قبل ان يحسم بلاتا النتيجة نهائياً في مصلحة فريقه بإضافة الهدف الثالث «73».
ورد برشلونة بهدف شرفي لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي قبل النهاية بست دقائق،
وعزز البولندي صدارته لترتيب الهدافين، بعد أن رفع رصيده إلى 22 هدفاً هذا الموسم، بعد انتقاله من بايرن ميونيخ الألماني.
أما ألميريا الخامس عشر، تعرض لانتكاسة في مسعاه للبقاء بين الكبار، إذ يبتعد بفارق أربع نقاط عن أول المراكز الآمنة.
وفي مباراة أخرى، تعادل جيرونا السابع مع مضيفه سلتا فيجو الرابع عشر 1-1، ورفعت جميع الفرق يافطات قبل انطلاق مبارياتها كتب عليها عبارة «العنصريون خارج كرة القدم»، بعد توجيه اتهامات عنصرية لمهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا، كما ظهرت عبارة «سويا ضد العنصرية» على جميع شبكات التلفزة التي بثت المباريات.

 

الدوري الإسباني
برشلونة
بلد الوليد
ريال سوسيداد
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
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