اللجنة المنظمة تواصل التجهيزات لسباق القفال

دبي (الاتحاد)

رفع الملاك والنواخذة المشاركون في سباق القفال الثاني والثلاثين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الشكر إلى راعي الحدث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على دعمه المستمر وتشجيعه الدائم.

وأكد الملاك والنواخذة خلال انعقاد ملتقى القفال 32، أن الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم باستمرار هذا الكرنفال السنوي الكبير، يمثل دافعاً للجميع من ملاك ونواخذة وبحارة ولجان منظمة ومعاونة لإنجاح التظاهرة التي تصل هذه السنة إلى النسخة الثانية والثلاثين.

ويستعد الملاك والنواخذة للإبحار نحو جزيرة صير بونعير، مقر انطلاقة السباق المعتادة، استعداداً لبداية الملحمة من قلب مياه الخليج العربي نحو خط النهاية في شواطئ دبي قبالة فندق (برج العرب) حسب قرارات اللجنة المنظمة في تحديد الموعد المناسب لإقامة الحدث.

تبادل وجهات النظر

حرصت اللجنة العليا المنظمة على حضور الملتقى الذي شهده جمع غفير من أهل البحر مثلوا النواخذة والملاك، لتبادل وجهات النظر حول هذا الحدث المرتقب، بحضور سيف جمعة السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة كل من راشد ثاني العايل وعلي سعيد بن ثالث، عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي، إضافة إلى مديري الادارات واللجان المعاونة.