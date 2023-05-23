الأربعاء 24 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

اللجنة المنظمة تواصل التجهيزات لسباق القفال

اللجنة المنظمة تواصل التجهيزات لسباق القفال
24 مايو 2023 01:01

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مكتوم بن محمد يستقبل رئيس جامعة ولاية أريزونا الأميركية
تخريج ثلاث دورات استجابة في شرطة دبي

رفع الملاك والنواخذة المشاركون في سباق القفال الثاني والثلاثين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الشكر إلى راعي الحدث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على دعمه المستمر وتشجيعه الدائم.
وأكد الملاك والنواخذة خلال انعقاد ملتقى القفال 32، أن الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم باستمرار هذا الكرنفال السنوي الكبير، يمثل دافعاً للجميع من ملاك ونواخذة وبحارة ولجان منظمة ومعاونة لإنجاح التظاهرة التي تصل هذه السنة إلى النسخة الثانية والثلاثين.
ويستعد الملاك والنواخذة للإبحار نحو جزيرة صير بونعير، مقر انطلاقة السباق المعتادة، استعداداً لبداية الملحمة من قلب مياه الخليج العربي نحو خط النهاية في شواطئ دبي قبالة فندق (برج العرب) حسب قرارات اللجنة المنظمة في تحديد الموعد المناسب لإقامة الحدث.
تبادل وجهات النظر
حرصت اللجنة العليا المنظمة على حضور الملتقى الذي شهده جمع غفير من أهل البحر مثلوا النواخذة والملاك، لتبادل وجهات النظر حول هذا الحدث المرتقب، بحضور سيف جمعة السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة كل من راشد ثاني العايل وعلي سعيد بن ثالث، عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي، إضافة إلى مديري الادارات واللجان المعاونة.

سباق القفال
سباق القفال للسفن الشراعية المحلية
حمدان بن محمد بن راشد
دبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة في حديث مع محمد بن راشد خلال لقائهما في مجلس قصر البحر (تصوير: محمد الحمادي وعبدالله النيادي)
الإمارات
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: مبادرات وطنية ترتقي بمستوى جودة حياة المواطن
اليوم 01:17
محمد بن زايد في حديث مع رشاد العليمي خلال اللقاء
الإمارات
رئيس الدولة: نقف إلى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار
اليوم 01:17
خالد بن محمد بن زايد وفي استقباله ملك ماليزيا (وام)
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد: علاقاتنا وطيدة مع ماليزيا
اليوم 01:17
«طيران شرطة أبوظبي».. احترافية عالية في الإسعاف والإنقاذ الجوي
الإمارات
«طيران شرطة أبوظبي».. احترافية عالية في الإسعاف والإنقاذ الجوي
اليوم 01:17
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
الإمارات
علاج زوجين بدواء جديد للزهايمر
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©