الوحدة والجيش المغربي.. مواجهة «الحسم العربي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يخوض الوحدة تحدياً صعباً مساء اليوم على ملعبه وبين جماهيره، أمام الجيش المغربي في لقاء العودة للدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وتنطلق المباراة عند السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم، ومن المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيريا كبيراً، سواء لجماهير «العنابي» أو الجالية المغربي من مناصري الجيش المغربي. ويحتاج الوحدة لتحقيق أي فوز من أجل العبور لدوري المجموعات، بعد انتهاء مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بالتعادل السلبي بين الفريقين. وينضم الفريق الفائز من مواجهة اليوم إلى صفوف المجموعة الرابعة في النهائيات التي تستضيفها المملكة العربية السعودية نهاية يوليو المقبل، وتضم كل من الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري، بالإضافة إلى الفريق الصاعد من بين فريقي الكويت الكويتي ونواذيبو الموريتاني. وكانت مباراة الذهاب قد اتسمت بالحذر من الفريقين، خاصة في الشوط الأول، وهو ما جاء على عكس المتوقع، حيث توقع الجميع أن يبدأ ممثل الكرة المغربية اللقاء بهجوم ضاغط.

وظهر دفاع «العنابي» بمستوى جيد للغاية، خاصة في الشوط الثاني، حيث تصدى لمجموعة من الهجمات المغربية التي كانت كفيلة بخروج الفريق خاسراً. واختتم الفريقان التدريبات الاستعدادية للمباراة مساء أمس على استاد آل نهيان، وشارك في تدريبات «العنابي» جميع اللاعبين، حيث لا توجد غيابات في صفوف الفريق. على الجانب الآخر يغيب عن صفوف الجيش المغربي لاعبه رضا سليم، الذي تعرض للطرد في مباراة الذهاب.