الأربعاء 24 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«عمومية عادية» للجنة الأولمبية في دبي اليوم

«عمومية عادية» للجنة الأولمبية في دبي اليوم
24 مايو 2023 01:01

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مكتوم بن محمد يستقبل رئيس جامعة ولاية أريزونا الأميركية
تخريج ثلاث دورات استجابة في شرطة دبي

تعقد اللجنة الأولمبية الوطنية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اليوم بدبي، ويشهد جدول أعمالها العديد من البنود المهمة منها المصادقة على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، والذي تمت الموافقة عليه من اللجنة الأولمبية الدولية، واعتماد تشكيل اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية 2021-2024، وفقاً لأحكام النظام الأساسي للجنة، والموافقة على قيام اللجنة الانتخابية باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بانتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية الجديد، والموافقة على تكليف اللجنة الانتخابية بإعداد اللائحة الإجرائية لانتخابات مجلس إدارة اللجنة للفترة الأولمبية 2021-2024، كما يسبق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة عقد اجتماعي الجمعية العمومية للجنة رقم (45 و 46)، حيث يتضمن جدول أعمالهما اعتماد التقرير الأولمبي العام للجنة الأولمبية الوطنية لعام 2021، والحساب الختامي 2021 - 2022 وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية التقديرية لعام 2022 والميزانية التقديرية للمشاركات 2022 - 2023، وبرامج وأنشطة اللجنة الأولمبية الوطنية لعام 2023، وتقرير عن أعمال مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

دبي
اللجنة الأولمبية الوطنية
آخر الأخبار
رئيس الدولة في حديث مع محمد بن راشد خلال لقائهما في مجلس قصر البحر (تصوير: محمد الحمادي وعبدالله النيادي)
الإمارات
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: مبادرات وطنية ترتقي بمستوى جودة حياة المواطن
اليوم 01:17
محمد بن زايد في حديث مع رشاد العليمي خلال اللقاء
الإمارات
رئيس الدولة: نقف إلى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار
اليوم 01:17
خالد بن محمد بن زايد وفي استقباله ملك ماليزيا (وام)
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد: علاقاتنا وطيدة مع ماليزيا
اليوم 01:17
«طيران شرطة أبوظبي».. احترافية عالية في الإسعاف والإنقاذ الجوي
الإمارات
«طيران شرطة أبوظبي».. احترافية عالية في الإسعاف والإنقاذ الجوي
اليوم 01:17
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
الإمارات
علاج زوجين بدواء جديد للزهايمر
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©