«عمومية عادية» للجنة الأولمبية في دبي اليوم

دبي (الاتحاد)

تعقد اللجنة الأولمبية الوطنية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اليوم بدبي، ويشهد جدول أعمالها العديد من البنود المهمة منها المصادقة على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، والذي تمت الموافقة عليه من اللجنة الأولمبية الدولية، واعتماد تشكيل اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية 2021-2024، وفقاً لأحكام النظام الأساسي للجنة، والموافقة على قيام اللجنة الانتخابية باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بانتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية الجديد، والموافقة على تكليف اللجنة الانتخابية بإعداد اللائحة الإجرائية لانتخابات مجلس إدارة اللجنة للفترة الأولمبية 2021-2024، كما يسبق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة عقد اجتماعي الجمعية العمومية للجنة رقم (45 و 46)، حيث يتضمن جدول أعمالهما اعتماد التقرير الأولمبي العام للجنة الأولمبية الوطنية لعام 2021، والحساب الختامي 2021 - 2022 وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية التقديرية لعام 2022 والميزانية التقديرية للمشاركات 2022 - 2023، وبرامج وأنشطة اللجنة الأولمبية الوطنية لعام 2023، وتقرير عن أعمال مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.