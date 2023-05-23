محمد الشرقي يستقبل اللجنة المنظمة لعالمية الفجيرة لبناء الأجسام

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولة العالم لبناء الأجسام للهواة والمحترفين «مستر أند مسز وورلد».

واطلع سموه خلال اللقاء على سير العمل والتجهيزات المتعلقة بالبطولة التي ستقام تحت رعاية سمو ولي عهد الفجيرة في مجمع زايد الرياضي أكتوبر المقبل، بتنظيم الاتحاد الدولي لبناء الأجسام ودائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة وإشراف اتحاد اللعبة.

وأكد سموه، مواصلة إمارة الفجيرة إثراء القطاع الرياضي على المستوى المحلي والدولي في كافة أنواع الألعاب الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتبني أرفع المستويات والممارسات في تنظيم واستضافة المنافسات الرياضية، تعزيزًا لرؤية الدولة في القطاع الرياضي عالميًا.

ووجّه سموه خلال اللقاء بضرورة توفير كافة الإمكانات التنظيمية واللوجستية لضمان إنجاح الحدث وتحقيق أهدافه وفق أرقى معايير الاستضافة العالمية.

وتقدمت اللجنة المنظمة للبطولة بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه الدائم للبطولة، ما يشكل حافزًا مستمرًا لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية المشرّفة للإمارة، والدولة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.