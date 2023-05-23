مهرجان «التحدي للجو جيتسو» يُغلق باب التسجيل

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل اتحاد الجو جيتسو استعداداته لتنظيم مهرجان التحدي للجو جيتسو الذي تتخلله بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال والناشئين من 4 إلى 17 عاماً، وتقام منافساتها من 26 إلى 28 مايو الجاري في مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي.

وتشهد بطولة التحدي للجو جيتسو مشاركة واسعة وإقبالاً كبيراً على التسجيل من قبل آلاف اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والاكاديميات، فيما تستكمل هذه النسخة النجاحات التي حظيت بها النسخة الأولى من المهرجان بداية العام الجاري بمدينة العين.

ويقول يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: «مهرجان التحدي أحد أبرز الفعاليات التي تتضمنها أجندة الاتحاد، لا سيما أنه يستهدف الأطفال والأشبال والناشئين التي تمثل أبرز مرتكزات نمو رياضة الجو جيتسو في الدولة وخطط الاتحاد في استدامة تطوير الرياضة».

وأضاف: «تحقق بطولات التحدي للجو جيتسو العديد من المكاسب والجوانب الإيجابية التي تنعكس على بناء شخصية النشء، خصوصاً أن رياضة الجو جيتسو التي حققت انتشاراً واسعاً خلال العقد الأخير بالمجتمع الإماراتي، تعزز تكوين الكثير من القيم الإيجابية لدى الأجيال الجديدة مثل الانضباط والصبر والتحمل والثقة بالنفس والشجاعة التي تصب جميعها في مصلحة بناء جيل قوي قادر على تحمل المسؤولية في المستقبل بما ينسجم مع رؤية واستراتيجية الاتحاد».

ونوّه البطران بالدور المحوري للأسر والعائلات في تشجيع أبنائهم على ممارسة رياضة الجو جيتسو، واحترافها، والاستفادة من البئية النموذجية التي يوفرها الاتحاد لنمو اللاعبين وتحقيقهم لمسيرة احترافية مشرّفة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة الجمعة المقبل بمنافسات الأطفال، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات البراعم والأشبال والناشئين من الفتيات، وتختتم يوم الأحد بمنافسات ذات الفئات من الفتيان.

ويقول فيكتور يونتي، والد الطفلة رانيا يونتي من رومانيا، وتتدرب في أكاديمية بنك أبوظبي الأول للجوجيتسو: «البطولات التي ينظمها اتحاد الجو جيتسو تقام وفقاً لأعلى المعايير العالمية في التنظيم والاستضافة، ويعتبر مهرجان التحدي للجو جيتسو دليلاً ملموساً على ذلك، نحن ننتظر هذه البطولة بفارغ الصبر كونها تمثل مناسبة رياضية واجتماعية فريدة، تجتمع من خلالها الأسر لتشجيع أبنائها وتتويجهم بعد تحقيق كل انتصار».

وأضاف: «فخور بابنتي التي اختارت الرياضة الأنسب لنموها البدني والفكري، ومن حسن الحظ أننا نقيم في إمارة أبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية، والتي توفر كل مقومات التطور في اللعبة بالنسبة للممارسين».

ونظراً للحصيلة القياسية للمشاركين في البطولة، أعلن الاتحاد عن تمديد الوقت المخصص لمرحلة الميزان، يوم الجمعة المقبل، حيث تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى 3 ظهراً، على أن تنطلق المنافسات في تمام الرابعة عصراً.

وتستعد بطولة التحدي لاستقبال جموع الأسر والعائلات ومحبي الرياضة الحريصين على الوجود بقوة خلال المنافسات لتشجيع أبنائهم وتحفيزهم على تقديم أداء يضمن لهم الفوز وصعود منصات التتويج.

ويوفر المهرجان تجربة عائلية متكاملة من خلال الفعاليات المميزة التي تشكل بمجملها خياراً ترفيهيا مفضلاً لجميع أفراد العائلة، وتحتوي منطقة الألعاب على مجموعة مميزة من الخيارات المناسبة للصغار والكبار.