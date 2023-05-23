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الشارقة تستضيف «ألعاب غرب آسيا البارالمبية»

الشارقة تستضيف «ألعاب غرب آسيا البارالمبية»
24 مايو 2023 01:01

أبوظبي (وام)

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أعلن الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد، رئيس اتحاد غرب آسيا البارالمبي، عضو اللجنة البارالمبية الإماراتية، استضافة إمارة الشارقة، الدورة الرابعة لألعاب غرب آسيا البارالمبية في فبراير المقبل، بنادي الثقة للمعاقين، بمشاركة 12 دولة، والتي تعتبر إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية 2024 بباريس.
وأوضح بني رشيد، أهمية الدورة الرابعة، وما تمثله من آمال وتطلعات للدول المشاركة، لتعزيز حظوظها في المنافسة على النتائج المؤهلة للألعاب البارالمبية بباريس 2024، لا سيما إثر التطور الجيد في المستوى الفني للاعبين واللاعبات.
من جانب آخر، قال بني رشيد إن توصيات أعمال مؤتمر خورفكان العلمي الدولي السابع لذوي الإعاقة والتربية البدنية المعدلة الذي تم تنظيمه مؤخراً، ستقدم في الفترة المقبلة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لا سيما أن سموه يحرص على دعم رياضة أصحاب الهمم. ولفت إلى أن التوصيات ستسلم أيضاً إلى الهيئة العامة للرياضة، والمجالس الرياضية والاتحادات المعنية وأندية أصحاب الهمم، والجهات الرياضية الأخرى بصورة عامة، نسبة لما تنطوي عليه من مخرجات مهمة لتطوير القطاع الرياضي بشكل عام ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص، قدمها مجموعة من المتخصصين والعلماء من 18 دولة حول العالم.
ونوه إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في رياضة أصحاب الهمم، من بينها رافعات القوة بتركيب أجهزة على الذراعين لتحديد مؤشر الرفعة، بالإضافة إلى تركيب أساور للاعبي الصم تعمل بالاهتزاز لتطلعهم على أي قرار تم اتخاذه من قبل الحكم.

الشارقة
دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية
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