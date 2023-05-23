590 ذهبية حصاد «الشارقة للدفاع عن النفس» في الجو جيتسو

الشارقة (وام)

قال أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس: إن لاعبي ولاعبات النادي نجحوا على مدى 3 أعوام، ومن خلال المشاركة في بطولات الجو جيتسو ومنها كأس رئيس الدولة في الموسم الحالي في تحقيق إنجازات مميزة تمثلت في إحراز 21 كأساً في المركز الأول إضافة إلى 590 ميدالية ذهبية، وعدد كبير من الميداليات الفضية والبرونزية. وثمن التعاون المثمر لأسر لاعبي ولاعبات النادي باستمرارية أبنائهم في ممارسة الرياضة، مشيداً بدور مدربي وإداريي النادي بتنفيذ الخطط الهادفة لتطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالحفاظ على الأبناء وتوجيههم لممارسة الرياضة والمضي بهم قدماً في تحقيق أفضل الإنجازات التي تليق بالرياضة الإماراتية وإمارة الشارقة في المحافل المحلية والدولية كافة.

وتقدم العويس بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم الكبير.

وأكد أن التواصل بين النادي وأسر اللاعبين أثبت أهمية دور الوالدين في تنمية الروح الرياضية العالية ودعم استمرار ذويهم في ممارسة رياضة ساعدتهم على التطور في الجانب الدراسي أيضاً، لذلك أصبح المركز الأول هدفنا الذي نتطلع لتحقيقه بشكل دائم في كل الرياضات ومنها الجو جيتسو الذي يعد نادينا من بين أفضل ثلاثة أندية على مستوى الإمارات ومن بين الأندية المميزة آسيوياً وعالمياً، ونطمح لمواصلة هذه النجاحات، وهدفنا مواصلة استقطاب الأبناء لممارسة الرياضة واستكشاف الأبرز منهم خاصة من المواهب المواطنة لصناعة أبطال يمثلون الإمارات في المحافل الأولمبية والعالمية.

من جانبه، أوضح إبراهيم الحوسني مدرب منتخب الجو جيتسو تحت 18 سنة مدرب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أن النادي يحتضن اللاعبين من الفتيان والفتيات في الفئة العمرية (4 -18 سنة)، لتحقيق رؤية النادي في إيصالهم إلى منصات التتويج في البطولات المحلية والإقليمية والعالمية.