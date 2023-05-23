دياجو دا سيلفا: سعيد بتخطي المئوية.. وهدفي المزيد في موسم جديد

معتصم عبدالله (دبي)

فرض البرازيلي دياجو دا سيلفا مهاجم وقائد فريق نادي الإمارات، أفضليته للموسم الثالث على التوالي في «دوري الأولى» لموسم 2022-2023، بتتويجه بجائزة «الحذاء الذهبي» كهداف للدوري برصيد 24 هدفاً، بالتزامن مع نجاح فريقه «الصقور» في تحقيق طموحات التأهل إلى «دوري المحترفين» في الموسم المقبل 2023- 2024، بحصوله على المركز الثاني برصيد 71 نقطة، خلف حتا «البطل» وأول الصاعدين برصيد 75 نقطة.

واحتفل «دياجو جول» بتحقيقه «هاتريك الهدافين» للموسم الثالث على التوالي، بعد الأول في موسم 2020-2021 مع فريق نادي الإمارات أيضاً برصيد 20 هدفاً، أسهم من خلالها في صعود «الصقور» إلى دوري المحترفين بحصوله على وصافة الترتيب برصيد 41 نقطة، خلف العروبة «البطل».

وكرر المهاجم البرازيلي صاحب الـ 32 عاماً، الإنجاز ذاته في الموسم التالي 2021-2022، بقميص فريقه السابق نادي دبا، حينما توج هدافاً لدوري الأولى برصيد 27 هدفاً، علاوةً على تتويجه مع «النواخذة» بلقب بطل الدوري.

وعاد دياجو في الموسم المنصرم 2022-2023، ليدافع عن قميص فريق نادي الإمارات، ويرتدي شارة قيادة «الصقور» ليسهم في الصعود الثاني في مشواره مع الفريق، والخامس في تاريخ «الصقور» في دوري المحترفين، بعدما سجل 20 هدفاً، بفارق أربعة أهداف عن أقرب منافسيه الصربي فيليب استوبر فيك مهاجم نادي العروبة.

ورفعت الأهداف الـ 20 في مشوار «دوري الأولى»، خلال الموسم الحالي السجل الإجمالي لأهداف «دياجو جول» إلى 77 هدفاً في الهواة على مدار 4 مواسم على التوالي، بدايةً من النصف الثاني لموسم 2019-2020 «المُلغى» مع «الصقور» بتسجيله 6 أهداف، ليعود ويسجل 77 هدفاً في المواسم الثلاث الأخيرة التي توج فيها بلقب الهداف.

واحتفل المهاجم البرازيلي بالصعود إلى دوري المحترفين في ثلاثة مواسم مع فريقي الإمارات 2020-2021، 2022-2023، ودبا في موسم 2021-2022.

وأكمل دياجو دا سيلفا بنهاية 2022-2023، موسمه السادس على التوالي محلياً بعدما استهل مشواره مع «النواخذة» لموسمين في المحترفين 2017-2018، 2018-2019، قبل أن يلعب بعدها لفريق الإمارات بالدرجة الأولى موسمي 2019-2020 و2020-2021، ودبا في موسم 2021-2020، ليعود إلى صفوف الإمارات من جديد قبل بداية الموسم الأخير 2022-2023. وعبر دياجو عن سعادته بتخطي حاجز الـ 100 هدف في ملاعب الإمارات، وقال: «سعيد بتحقيق هذا الرقم القياسي من الأهداف، وقطعاً أسعى للمزيد»، وينتهي عقد المهاجم البرازيلي مع ناديه الحالي الإمارات في 30 يونيو المقبل، حيث تبدو الفرصة متاحة لاستمراره لموسم جديد.

وتفصيلاً، سجل المهاجم صاحب الـ 32 عاماً 109 أهداف في كل المسابقات خلال 6 مواسم مع فريقي دبا والإمارات، من بينها 13 هدفاً في أول موسمين مع «النواخذة» في المحترفين، ليعود ويسجل 6 أهداف مع «الصقور» في دوري الأولى في الموسم المُلغى 2019-2020، مقابل 27 هدفاً في دوري الأولى وكأس رئيس الدولة في موسم 2020- 2021، ليرتفع عدد أهدافه الإجمالي في الموسم التالي إلى 35 في كل المسابقات مع النواخذة، وصولاً إلى تسجيله 28 هدفاً في مسابقتي الدوري والكأس في الموسم الحالي 2022- 2023.