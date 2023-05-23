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جوارديولا يتوقع تراجع مستوى مانشستر سيتي!

جوارديولا يتوقع تراجع مستوى مانشستر سيتي!
23 مايو 2023 21:22

لندن (د ب أ)
توقع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حدوث انخفاض حاد في مستوى لاعبيه بعد تأمين لقب الدوري، كما حذر من أن فريقه تنتظره تحديات كبرى.
وتوج سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في آخر ستة مواسم عقب هزيمة أرسنال أمام مضيفه نوتينجهام فورست بهدف دون رد يوم السبت الماضي.
ويلتقي سيتي مع مانشستر يونايتد مطلع الشهر المقبل في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وبعدها بأسبوع يواجه إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول.
ويطمح سيتي للتتويج باللقب القاري للمرة الأولى في مسيرته، بعد أن سبق له بلوغ المباراة النهائية قبل الخسارة على يد تشيلسي.
وقال جوارديولا: «لقد احتفلوا بعد مباراة تشيلسي، لا أعرف شعورهم».
وأضاف: «عليهم أن يكونوا على أهبة الاستعداد للركض كثيراً، وأن يستعدوا بأفضل صورة ممكنة للنهائي، لقد وضع اللاعبون المعايير، وعليهم الحفاظ عليها».
وذكر المدرب الإسباني: «من الطبيعي أن تنخفض الطاقة، ينافس أرسنال بالدوري الممتاز فقط، ولدينا كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والطاقة التي نبذلها هائلة، كل اللاعبين مؤثرين، في بعض الأحيان تكون الخمس دقائق في نفس أهمية باقي المباراة، لقد كان الجميع مهمين، وقد شارك الجميع في الوصول لما نحن عليه الآن».

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مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
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دوري أبطال أوروبا
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