مدرب الجيش المغربي: حظوظنا «متساوية» مع الوحدة

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد الفرنسي فرناندو داكروز مدرب الجيش الملكي المغربي أن مواجهة فريقه أمام الوحدة، في البطولة العربية، ستكون صعبة، وقال في المؤتمر الصحفي: «مواجهة ليست سهلة لأننا نلعب أمام فريق لديه إمكانات عالية، وندرك أن الرهان الأساسي لدينا هو البحث عن بطاقة التأهل، مما يفرض علينا الظهور بوجه مغاير عن المباراة الأولى».

واعتبر المدرب أن التعادل في المباراة الأولى نتيجة ليست سلبية، مشيراً إلى أن فريقه لم يستقبل أي هدف وهذا هو الأهم، منوهاً إلى أن الحظوظ متساوية بين الفريقين لاقتناص بطاقة الصعود.

وتابع: «منطقياً الوحدة سيحاول الضغط الهجومي منذ البداية عكس أسلوبه في الذهاب، ونحن مطالبون أيضاً برفع نسق المباراة وتقديم مستوى أفضل».

وعن جاهزية فريقه، قال: «سنقف على جاهزية بعض اللاعبين وإمكانية مشاركتهم في اللقاء، سنفتقد اللاعب رضا سليم بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الأولى، ولكن لدينا الثقة في البديل وجميع اللاعبين».