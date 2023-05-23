الأربعاء 24 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مدرب الجيش المغربي: حظوظنا «متساوية» مع الوحدة

مدرب الجيش المغربي: حظوظنا «متساوية» مع الوحدة
23 مايو 2023 20:30

مصطفى الديب (أبوظبي)
أكد الفرنسي فرناندو داكروز مدرب الجيش الملكي المغربي أن مواجهة فريقه أمام الوحدة، في البطولة العربية، ستكون صعبة، وقال في المؤتمر الصحفي: «مواجهة ليست سهلة لأننا نلعب أمام فريق لديه إمكانات عالية، وندرك أن الرهان الأساسي لدينا هو البحث عن بطاقة التأهل، مما يفرض علينا الظهور بوجه مغاير عن المباراة الأولى».
واعتبر المدرب أن التعادل في المباراة الأولى نتيجة ليست سلبية، مشيراً إلى أن فريقه لم يستقبل أي هدف وهذا هو الأهم، منوهاً إلى أن الحظوظ متساوية بين الفريقين لاقتناص بطاقة الصعود.
وتابع: «منطقياً الوحدة سيحاول الضغط الهجومي منذ البداية عكس أسلوبه في الذهاب، ونحن مطالبون أيضاً برفع نسق المباراة وتقديم مستوى أفضل».
وعن جاهزية فريقه، قال: «سنقف على جاهزية بعض اللاعبين وإمكانية مشاركتهم في اللقاء، سنفتقد اللاعب رضا سليم بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الأولى، ولكن لدينا الثقة في البديل وجميع اللاعبين».

أخبار ذات صلة
الوحدة والجيش المغربي.. مواجهة «الحسم العربي»
أرنو: الوحدة عازم على «التأهل العربي»
الوحدة
الجيش الملكي
المغرب
البطولة العربية
آخر الأخبار
رئيس الدولة في حديث مع محمد بن راشد خلال لقائهما في مجلس قصر البحر (تصوير: محمد الحمادي وعبدالله النيادي)
الإمارات
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: مبادرات وطنية ترتقي بمستوى جودة حياة المواطن
اليوم 01:17
محمد بن زايد في حديث مع رشاد العليمي خلال اللقاء
الإمارات
رئيس الدولة: نقف إلى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار
اليوم 01:17
خالد بن محمد بن زايد وفي استقباله ملك ماليزيا (وام)
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد: علاقاتنا وطيدة مع ماليزيا
اليوم 01:17
«طيران شرطة أبوظبي».. احترافية عالية في الإسعاف والإنقاذ الجوي
الإمارات
«طيران شرطة أبوظبي».. احترافية عالية في الإسعاف والإنقاذ الجوي
اليوم 01:17
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
الإمارات
علاج زوجين بدواء جديد للزهايمر
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©