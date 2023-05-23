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أرنو: الوحدة عازم على «التأهل العربي»

أرنو: الوحدة عازم على «التأهل العربي»
23 مايو 2023 20:14

 

مصطفى الديب (أبوظبي)
أكد الهولندي آرنو مدرب الوحدة جاهزية فريقه لمواجهة الجيش الملكي غداً الأربعاء على استاد آل نهيان بأبوظبي ضمن الدور الثاني لكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.
وتحدث في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قائلاً: «بكل تأكيد سنخوض المباراة الأخيرة لنا في الموسم، ونسعى لتحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات».
واعترف بقوة فريق الجيش الملكي المغربي، مؤكداً أنه منافس يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وينافس على لقب الدوري المغربي، ولذلك فالمباراة صعبة بكل تأكيد.
وأضاف: «الاستعدادات كانت جيدة واللاعبون يتمتعون باحترافية عالية ويضعون تركيزهم على هذه المباراة من أجل حسم بطاقة الصعود».
وأوضح أن الوحدة لديه خيارين للتأهل إما التعادل بنتيجة سلبية والفوز بركلات الترجيح أو الفوز بأي نتيجة تؤهله للنهائيات. 

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