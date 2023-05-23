200 لاعب في ختام بطولة مجلس الشارقة للألعاب الفردية



الشارقة (الاتحاد)

بنجاح كبير ومشاركة أكثر من 200 لاعب، اختتم مجلس الشارقة الرياضي بطولته الأولى للألعاب الفردية، التي اشتملت على مسابقات في القوس والسهم وتنس الطاولة والتايكوندو، شارك في البطولة 10 أندية واتسمت المنافسات بالقوة والندية.

وأسفرت نتائج القوس والسهم تحت 14 سنة «قوس أولمبي 30 متراً» عن فوز نادي المدام بثلاث ميداليات عن طريق منصور الكعبي أولاً، ومطر الراشدي ثانياً، وعبيد الكعبي ثالثاً، وفي مسابقة تحت 18 سنة «قوس مركب 50 متراً» حل عبد الله المنصوري من خورفكان أولاً ثم زميله سلطان الجسمي ثانياً، ثم سلطان الكتبي من نادي مليحة ثالثاً، وفي مسابقة تحت 18 سنة «قوس أولمبي 60 م» حل خليفة الكعبي من المدام أولاً ثم زميله مايد حميد ثانياً، ثم سعيد تمروك من دبا الحصن ثالثاً.

وفي مسابقة عمومي الرجال «قوس مركب 50 م» فاز يوسف الحوسني لاعب منتخب الإمارات بالمركز الأول وتلاه محمد عمر لاعب نادي الشارقة ثانياً، ثم ذياب سليمان لاعب نادي مليحة ثالثاً. وفي مسابقة عمومي الرجال «قوس أولمبي 70 م»، فاز ناصر السدراني لاعب منتخب الإمارات بالمركز الأول، وتلاه عبد الله الكتبي لاعب المدام ثانياً، ثم عبيد الحمادي لاعب نادي الشارقة ثالثاً. وفي مسابقة عمومي السيدات «قوس مركب 50 م» فازت آمنة العوضي بالمركز الأول وجمانا النجار بالمركز الثاني ثم روضه العوضي بالمركز الثالث، وكلهن من منتخب الإمارات، وفي مسابقة عمومي السيدات لـ «القوس المركب 70 م» فازت حصة العوضي بالمركز الأول وتلتها آمنة الحوسني بالمركز الثاني وكلتاهما من منتخب الإمارات.

وفي فئة الأشبال للتايكواندو فاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول برصيد 60 ميدالية، وتلاه نادي الفجيرة للفنون القتالية (أ) برصيد 51 ميدالية، فيما حل نادي اتحاد كلباء في المركز الثالث بـ 34 ميدالية، وفي فئة الناشئين أحرز نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول برصيد «63» ميدالية، وتلاه نادي اتحاد كلباء بـ 33 ميدالية ثم نادي الشارقة بـ 32 ميدالية.

وأسفرت نتائج في مهرجان البراعم للطاولة تحت 10 سنوات الذي أقيم بصالة نادي الذيد عن فوز محمد يوسف لاعب نادي الشارقة الرياضي بالمركز الأول، وتلاه فهد الكتبي من نادي المدام ثم غيث عبد الله من الشارقة ومحمد خليفة الراشدي من المدام في المركز الثالث بالمشاركة.