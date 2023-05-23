تزكية الفردان لعضوية المكتب التنفيذي لـ «آسيوي السلة»



علي معالي (دبي)

اعلنت الجمعية العمومية للإتحاد الآسيوي لكرة السلة تزكية عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، رئيساً للجنة المالية لدورة 2023- 2027، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

كما اعتمدت الجمعية العمومية الهندي جوفن دراج رئيساً وياو مينج الصيني رئيساً شرفياً وكل من أكرم حلبي (لبنان نائب أول) والفريدو بانليلو (الفلبين نائب ثاني) وعبداللطيف ناصر الفردان (الإمارات) (رئيس اللجنة المالية) وعضوية تشو لين (الصين التمثيل النسائي)، ويوكو مينيسويا (اليابان شرق آسيا) وخو يو تاي (أندونيسيا جنوب شرق آسيا) وطريف قوطرش (سوريا غرب آسيا) وأباي ألياسوف(كازاخستان) وابهاجيت ساركر (سريلانكا والدكتور غسان طاشكندي (السعودية).

ترأس الأجتماع الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيس الأتحاد الأسيوي المنتهية ولايته وهاجوب خاجيريان المدير التنفيذي للأتحاد الأسيوي وحضور رئيس الأتحاد الدولي لكرة السلة هماني نيانج والأمين العام للأتحاد الدولي اندرياس زاكليس والأمين المالي للأتحاد الدولي أنجو فيس.

