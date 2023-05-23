«الفرسان».. سفير «العمل الخيري»

دبي (الاتحاد)

استقبل علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، لاعبي الفريق الأول لشباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مقر المؤسسة بدبي، واحتفت المؤسسة بدرع شباب الأهلي بحضور مديري الوحدات التنظيمية، وعدد من موظفي المؤسسة.

وقام المطوع بتكريم لاعبي الفرسان وتعيين اللاعبين وليد عباس ومحمد مرزوق، «سفراء الوقف والعمل الخيري» في القطاع الرياضي، وخلال الزيارة قدّم النادي مساهمة مالية دعماً لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، لتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً في العالم، ومساندة الجهود الدولية لمكافحة الجوع والقضاء عليه.