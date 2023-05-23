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كوندي يطلب الرحيل عن برشلونة!

كوندي يطلب الرحيل عن برشلونة!
23 مايو 2023 17:30

أنور إبراهيم (القاهرة)
يبدو أن الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة الإسباني غير سعيد في مركز الظهير الأيمن، الذي يشغله في البارسا، إذ أنه يفضل اللعب في مركز قلب الدفاع، ولهذا أصبح منفتحاً على الرحيل هذا الصيف، وأبلغ تشافي هيرنانديز المدير الفني بهذه الرغبة.
ويلعب كوندي في مركز قلب الدفاع منذ نعومة أظافره، عندما كان في مركز تدريب بوردو، وقبل انتقاله إلى إسبانيا للعب في إشبيلية ومن بعده برشلونة.
وذكرت صحيفة «ريليفو» أن كوندي أعطى الضوء الأخضر لإدارة «البلاوجرانا» من أجل الاستماع إلى العروض المحتملة التي تأتيه هذا الصيف من أندية ترغب في تدعيم مركز قلب الدفاع الذي يفضله.
ولعب كوندي في مركز الظهير الأيمن هذا الموسم 21 مباراة من 38 مباراة في مختلف المسابقات التي شارك فيها برشلونة، رغم أنه لم يكن يشعر بالراحة في هذا المركز.
وكان برشلونة ضم كوندي مقابل 50 مليون يورو لناديه السابق إشبيلية، غير أن قيمته السوقية ازدادت في الوقت الحالي بعد أن شارك مع منتخب فرنسا في كأس العالم الأخيرة 2022، وقالت الصحيفة إن كوندي أبلغ تشافي هيرنانديز المدير الفني بما يفكر فيه.
وأضافت أن تشافي يفضل إشراك الأوروجواياني رونالد أراوخو والسويسري أندرياس كريستينسن في مركز قلب الدفاع، ولهذا تتضاءل فرصة كوندي في اللعب في مركزه الأصلي، إذ لا يلعب فيه إلا عندما يحتاج تشافي إلى أراوخو في مركز الظهير الأيمن لإيقاف خطورة جناح سريع مثل البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد، إذ يعتمد وقتها على الأوروجواياني في مركز الظهير الأيمن.
وإن كانت إدارة برشلونة تركز اهتمامها أكثر على اللاعبين الذي ترغب في ضمهم هذا الصيف، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان أو الألماني ألكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي، فإنها لا تهمل أيضاً رغبتها في التخلص من عدد من لاعبيها مثل فيران توريس وصامويل أومتيتي وكليمان لينجليه وآخرين، من أجل تخفيض النفقات، حتى يمكنها ضبط «سقف الرواتب» المتجاوز، والذي تسبب في عدم قدرة البارسا حتى الآن على تسجيل العقود الجديدة للاعبيها جابي وأراوخو وسيرجيو روبرتو.

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