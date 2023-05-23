العنصرية ضد فينيسيوس.. «قَرصة» و«فُرصة»!



عمرو عبيد (القاهرة)

قالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إن فينيسيوس جونيور أشعل إسبانيا، بعدما انفجر غاضباً ليواجه العنصرية البغيضة التي طاردته طوال الموسم الحالي في «الليجا»، وتابعت مواطنتها «لو موند» قضية النجم البرازيلي بحديثها عن إلقاء القبض على بعض المتورطين في الأحداث الأخيرة بإسبانيا، لكن على الجانب الآخر ظهرت تقارير فرنسية تؤكد أن باريس سان جيرمان يراقب الأمر من زاوية أخرى، إذ يُفكّر في اقتناص فينيسيوس كفرصة لا تُعوض وصفقة هامة لدعم «كتيبة الأمراء»، وإنقاذه من عنصرية «الليجا»!

وبالطبع وقفت الصحافة البرازيلية بجانب مواطنها بكل قوة، حيث عبّرت «أو ديا» عن غضبها إزاء ما تعرض له نجم ريال مدريد بعنوان «فينيسيوس.. فوق كل العنصريين»، ونقلت مقطع الفيديو الخاص به الذي وثّق من خلالها أدلة تعرضه لتلك الأمور العنصرية، كما أبدت تقديرها للدعم العالمي الذي تلقاه فينيسيوس، على المستوى الرياضي والسياسي، مؤكدة أن «الريال» عازم على إجبار رابطة «الليجا» ودفعها نحو اتخاذ قرارات رادعة هذه المرة.

وفي إسبانيا، بدا الأمر كـ«قرصة أذن» مؤلمة لكل من ينتمي إلى كرة القدم الإسبانية، حيث هبّت الصحف المحلية لانتقاد المواقف المسيئة التي تعرض لها النجم البرازيلي، رغم كونها ليست المرة الأولى، بل تم تجاهلها سابقاً في مواضع كثيرة، وإذا كانت الصحف المدريدية لم تتوقف خلال الأشهر السابقة عن إبرازها وتسليط الضوء عليها، فإن نظيرتها الكتالونية خرجت هذه المرة لتدعم فينيسيوس بعدما تجاوز الأمر كل الحدود.

وكتبت «آس» أن كل العالم يقف ويدعم فينيسيوس في معركته ضد العنصرية، التي تضرب الرياضة العالمية ولا يقتصر الأمر على النجم البرازيلي في إسبانيا، وأشارت إلى تضامن النجوم مبابي وكافاني وتشافي مع فينيسيوس، بجانب رئيس ريال مدريد بيريز وكذلك إنفانتينيو رئيس «الفيفا»، بينما حمل غلاف «ماركا» اللون الأسود خلف كلمات معدودة قالت فيها: «لا يكفي ألا تكون عنصرياً، بل يجب أن تكون ضد هذه العنصرية».

ورُبما كان حدثاً نادراً أن تتصدر صورة فينيسيوس جونيور غلاف صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، التي قالت إن هذا يكفي ويجب أن تتوقف تلك الحملات ضد النجم البرازيلي وغيره في «الليجا»، كما أعلنت جارتها «سبورت» عن دعمها الكامل لقضية نجم «الملكي» ونقلت تصريحات المدرب تشافي التي أدان فيها ما تعرض له «فيني» مؤكداً ضرورة القضاء على تلك الظاهرة، ولم يقتصر الأمر على الصحافة الرياضية لأن الوضع يدين إسبانيا كلها، وانطلقت «إل موندو» و«إل بيريوديكو» و«إي بي سي» وغيرها، لتعبر عن رفضها تلك العنصرية وتطالب بضرورة اتخاذ قرارات صارمة للقضاء عليها.

أما في إنجلترا، فقد سارت الصحف على نفس الدرب، حيث انتقدت ما تعرض له النجم البرازيلي في إسبانيا، وكتبت «ديلي ميل» أن فينيسيوس تعرض لتلك العنصرية في 10 مواقف سابقة، لكن فاض به الكيل وانفجر هذه المرة، إلا أن «آي سبورت» رأت نفس الفرصة السانحة التي عبّرت عنها بعض التقارير الفرنسية، حيث قالت الصحيفة الإنجليزية إن فينيسيوس يُفكّر في «البريميرليج» هرباً من العنصرية في «الليجا»، وأردفت أن ريال مدريد يتوقع احتفاظه بنجمه البرازيلي، لكن هناك الكثير من الأندية المُعجبة باللاعب، وهي قادرة على جلبه إلى الدوري الإنجليزي استغلالاً لتلك الفرصة!.