الطواش: التصفيات الأولمبية.. الطريق إلى مونديال اليد



رضا سليم (دبي)

أنهت لجنة المنتخبات باتحاد اليد زيارتها للأندية في إطار توطيد العلاقات والتجهيز لمعسكر المنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في التصفيات لتصفيات الآسيوية للرجال، التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 28 أكتوبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، والتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم، والتي ستقام خلال شهر يناير 2024.

وأكد فيصل الطواش رئيس لجنة المنتخبات أن الهدف من زيارات الأندية التي جاءت بموافقة مجلس إدارة الاتحاد، بحضور الجهاز الفني والإداري للمنتخب بقيادة المدرب الفرنسي دانيلو برستوفاك، هو توطيد العلاقات مع أندية اللعبة وشرح برنامج المنتخب خلال الفترة المقبلة وخطة الإعداد والمشاركات المقبلة، والتعارف بين الأندية ومدرب المنتخب ومناقشة العوائق التي كانت تواجه المنتخب من ناحية الصالات وإجازات التفرغ، وتقريب وجهات النظر وربط برنامج المنتخب بالاتفاق مع مدربي الأندية، بالشكل الذي لا يكون هناك تعارض بين النادي والمنتخب، كما كانت هذه الزيارات مفيدة في مناقشة مقترحات الأندية وأيضا الملاحظات على برنامج الإعداد، والأندية هي أساس المنتخبات الوطنية والزيارات كانت إيجابية وخرجنا بالأهداف المطلوب.

وأضاف: تدريبات المنتخب ستنطلق يوم 5 يونيو المقبل لمدة 3 أسابيع بالترتيب مع مدربي الأندية، كما وضع المدرب خطة تجميع لاعبي المنتخب كل شهر بالتنسيق مع مدربي الفرق، ووضعنا أريحية كاملة للمدرب لاختيار اللاعبين في القائمة الأولية والتي تضم حوالي 30 لاعباً وتم اعتماد القائمة والخطة من قبل الإدارة، والمدرب شاهد عدداً كبيراً من المباريات على مستوى الرجال كما شاهد نهائي الشباب والناشئين، وحصل على انطباع كامل على كرة اليد الإماراتية.

وحول المشاركة في التصفيات الأولمبية بالدوحة، قال: «البطولة قوية وجميع الفرق الآسيوية بما فيها البطل ومشاركتنا بهدف الاحتكاك والمنافسة، رغم صعوبة المواجهات، ولكن الدخول في أي بطولة بهدف المنافسة والإعداد للبطولات المقبلة».

وأشار إلى أن مدرب المنتخب طلب معسكر خارجي خلال شهر ديسمبر المقبل، قبل التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، ولم يتم تحديده حتى الآن والمدرب طلب لعب عدد كبير من المباريات الدولية مع منتخبات أوروبية، من أجل زيادة الاحتكاك، ونحن حالياً نضع روزنامة مع عدد من المنتخبات الأوروبية وخاطبنا الاتحادين الإيطالي والروماني لكرة اليد من أجل اللعب مباريات ودية معهم خلال شهر نوفمبر، وننتظر الرد بجانب التواصل مع عدد من الاتحادات العربية لعمل بطولة دولية، والمدرب يبحث عن بطولة دولية في أوروبا بجانب المعسكر الخارجي، ونأمل أن نحقق الهدف الذي نرسمه بالصعود لكأس العالم.