«القابضة» (ADQ) توقّع اتفاقية تعاون مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية



أبوظبي ولندن (الاتحاد)



أعلنت «القابضة» (ADQ)، توقيع اتفاقية تعاون للسنوات القادمة مع الرابطة الوطنية لكرة السلّة الأميركية NBA، لتصبح بموجبها الشريك المُقدّم لمباريات الرابطة في دوري عام 2023 الذي سيقام في إمارة أبوظبي.

ومن المقرّر أن تشهد دورة ألعاب NBA المقدّمة من «القابضة» (ADQ) إقامة مباراتين قبل انطلاق الموسم الجديد، بمشاركة فريقي «دالاس مافريكس» و«مينيسوتا تيمبروولفز»، يومي الخميس والسبت في 5 و7 أكتوبر، عند الساعة 8 مساءً على حلبة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس. وستعمل «القابضة» (ADQ) من خلال الشراكة على توسعة القاعدة الشعبية لكرة السّلة في دولة الإمارات، وتحفيز اللاعبين من خلال تصميم برامج رياضية مخصّصة، في إطار التعاون القائم مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتعمل «القابضة» (ADQ)، بموجب اتفاقية التعاون، على دعم مجموعة متنوّعة من الأنشطة والمبادرات المجتمعية لمشجّعي دوري NBA وتطوير اللاعبين الشباب في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك دوري مباريات NBA أبوظبي للناشئين، ومركز اللياقة NBA FIT، وفعاليات المسؤولية الاجتماعية NBA CARES ومخيمات NBA الصيفية لتطوير مهارات الشباب في كرة السلة، وذلك من واقع شعورها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الجيل القادم من اللاعبين، ودعماً لأنماط الحياة الصحيّة وتعزيز رفاهية المجتمع.

وقال أنس البرغوثي، رئيس شؤون العمليات لدى «القابضة» (ADQ): «ستسهم «القابضة» من خلال هذا التعاون الرائد مع الرابطة الوطنية لكرة السلّة في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي لتصبح وجهة رياضية جذابة وتشجيع أنماط الحياة الصحية، مؤكداً أهمية التعاون مع المؤسسات الرائدة لدعم مختلف أنواع الرياضة الفردية والجماعية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين وتطوير المجتمعات.»

من جهته، قال رالف ريفيرا، العضو المنتدب للرابطة الوطنية لكرة السلّة الأميركية في أوروبا والشرق الأوسط: «يُعتبر التواصل مع المجتمعات المحلية وتنمية كرة السلّة على المستوى الشعبي حجر الزاوية في جهود الرابطة للاستفادة من رواج اللعبة في إلهام شعوب منطقة الشرق الأوسط والعالم ودعم التواصل بينها. ونحن على ثقة بأنّ «القابضة» ستساعدنا في تعليم مبادئ هذه الرياضة للجيل الجديد من اللاعبين والمشجّعين.»

وسيتمّ بثّ مباريات دوري NBA أبوظبي 2023، والتي تقدّمها «القابضة»، مباشرة في دولة الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنوات «بي إن سبورت» و«ذا سبورت» وNBA League Pass لتصل إلى أكثر من 200 دولة حول العالم من خلال التلفاز والإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ بثّ مباريات NBA في دولة الإمارات منذ موسم 87-1988.

وتعدّ مباريات دوري NBA أبوظبي 2023 التي تقدّمها «القابضة» جزءاً من اتفاقية تعاون على مدى السنوات القادمة بين الرابطة الوطنية لكرة السلّة الأميركية NBA ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والتي شهدت خلال العام الماضي إقامة أولى مباريات دوري NBA في الخليج العربي بين فريقي «أتلانتا هوكس» و«ميلووكي باكس».

وسيتم طرح تذاكر المباريات للبيع قريباً، ويمكن للمشجّعين تسجيل اهتمامهم بتلقّي مزيد من المعلومات حول مبيعات التذاكر المسبقة الحصرية، وباقات التذاكر الخاصة التي تتيح الوصول الحصري إلى الفعاليات، وإلى تجارب كبار الشخصيات، والضيافة، والإقامات في الفنادق المحلية، وذلك عبر الموقع التالي: NBA.com/AbuDhabi.