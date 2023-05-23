عجمان يبحث عن بديل جوران

رضا سليم (دبي)

فتحت إدارة نادي عجمان، ملف المدرب الجديد الذي سيقود البرتقالي في الموسم المقبل بعدما بات الصربي جوران توفيجدزيتش على أبواب الخروج متجهاً إلى نادي النصر لقيادة العميد في الموسم المقبل، وهي الصفقة التي سيتم الإعلان عنها قريباً، رغم أن جوران مرتبط بعقد حتى نهاية الموسم المقبل، إلا أن الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد سيكون بوابة رحيله من قلعة البرتقالي إلى العميد.

وتسابق إدارة النادي الزمن في حسم صفقة المدرب الجديد مبكراً لعمل ترتيبات برنامج الإعداد والمعسكر والذي كان قد تم وضعه من قبل جوران، وتدرس الإدارة عدداً من ملفات المدربين من بينها مدرب صربي، وهي المدرسة التي نجحت مؤخراً في إعادة بريق البرتقالي في الدوري.

ونجح جوران على مدار موسمين مع عجمان في تحقيق أرقام قياسية على مستوى النتائج، خاصة في الدوري، بعدما أنهى الموسم في المركز السادس برصيد 44 نقطة، وهي المرة الأولى في تاريخ النادي بدوري المحترفين، التي يصل لهذا العدد من النقاط، كما أن الفريق حقق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 5 مباريات، وهي المرة الأولى التي يتقدم فيها الفريق للمركز السادس وكان أفضل مركز له المركز السابع.

وفي الموسم الماضي نجح في إعادة الاتزان للفريق، بعدما كان قاب قوسين أو أدني من الهبوط في الموسم قبل الماضي، حيث نجا من المقصلة في المباراة الأخيرة، وقاد الصربي الفريق للمركز السابع محققاً 35 نقطة من 10 انتصارات و5 تعادلات.

وأكد محمد حسين كزوة مدير الفريق أن جوران ترك بصمة كبيرة، ليس فقط على مستوى النتائج، بل أيضاً على مستوى التعامل الشخصي مع اللاعبين والجهاز الإداري، وكان على درجة عالية من الالتزام والاحترام، وتعلم الجهاز الإداري منه الكثير، وكنا نأمل أن يستمر معنا لسنوات، خاصة أن نادي عجمان دائماً يبحث عن الاستقرار الفني، ولكنه في نفس الوقت لا يقف في طريق مدرب أو لاعب لديه عرض آخر، وهي سياسة النادي من سنوات طويلة، وهو سر استمرار علاقة النادي بعدد كبير من المدربين واللاعبين والذين ارتبطوا مع نادينا من خلال التعامل الراقي.

وأضاف أن قرار المدرب الجديد لدى الإدارة ولديها الكثير من الملفات، ونأمل أن يكون المدرب القادم على قدر الطموح، خاصة أن الفريق قدم مستويات طيبة هذا الموسم، ونسعى لاستمرار الأداء والنتائج في الموسم المقبل.