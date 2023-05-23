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حلم الثلاثية يغازل جوندوجان: أود رفع لقبين آخرين

حلم الثلاثية يغازل جوندوجان: أود رفع لقبين آخرين
23 مايو 2023 12:21

 
لندن (أ ف ب) 

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حضّ الألماني إيلكاي جوندوجان فريقه مانشستر سيتي على الحفاظ على تركيزه، حيث يملك بطل إنجلترا المتوّج الأسبوع الماضي فرصة ذهبية لإحراز ثلاثية تاريخية هذا الموسم، وتُوج سيتي بلقب «بريميرليج» للمرة الخامسة في ستة مواسم السبت، عندما سقط أرسنال الثاني أمام نوتنجهام فوريست.
واحتفل فريق المدرب الأسباني بيب جوارديولا باللقب الأحد بُعيد فوزه على تشلسي 1-0، قبل أن يرفع قائد الفريق جوندوجان الكأس.
وبعد ضمانهم اللقب للعام الثالث توالياً، تتجه أنظار سيتي إلى تكرار إنجاز جاره يونايتد الذي أحرز ثلاثية الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا في موسم 1998-99.
وقال: «لم نخسر أي مباراة منذ أسابيع، وهذا هو المعيار الذي يجب أن نضعه لأنفسنا».
وتابع: «نحن لا نفعل شيئاً مختلفاً - نفعل نفس الأشياء التي فعلناها في الأسابيع القليلة الماضية ونأمل أن تكون نهاية خاصة حقاً للموسم».
وأردف الألماني: «أنا أحب النادي وأن أكون جزءاً من هذا الفريق المذهل. من الواضح أننا نريد إنهاء الموسم بلقبين آخرين. لدينا نهائيان آخران كبيران، وستكون آخر مباراتين من الدوري الإنجليزي الممتاز استعداداً لذلك. لا نريد أن نتخلى عن أي شيء. أود رفع لقبين آخرين».
ويقف أمام حلم سيتي بإحراز الثلاثية كل من مانشستر يونايتد في نهائي كأس إنجلترا على ملعب ويمبلي في 3 يونيو المقبل، وإنتر الايطالي في نهائي دوري الأبطال في إسطنبول بعدها بسبعة أيام.
من جهته، أبدى لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، الذي حصد لقب الدوري خمس مرات على غرار جوندوجان، ثقته بأنّ سيتي يمكن أن يفعل شيئاً «مميزاً» في نهاية موسم مظفّر.
وقال دي بروين: «نحب الفوز، ولا نشعر بالملل منه أبداً. لقد فزنا كثيراً في الماضي، لكننا نريد الفوز مراراً وتكراراً».
وأضاف البلجيكي: «نحن نواصل العمل. سوف نستمتع بالمباريات ضد برايتون وبرنتفورد ونستعد لمانشستر يونايتد وإنتر ونأمل أن نتمكن من القيام بشيء مميز.
وتابع: »الكل يريدها. نعلم أننا بحاجة للفوز بمباراتين، لكنهما مباراتان صعبتان، ونحن بحاجة إلى إعداد أنفسنا بأفضل شكل ممكن ونأمل أن نتمكن من الفوز بها". 

إلكاي جوندوجان
مانشستر سيتي
كأس إنجلترا
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
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