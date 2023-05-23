اتفاقية تعاون بين اتحاد الكرة وجامعة الإمارات

دبي (الاتحاد)

وقع اتحاد الكرة، اتفاقية تعاون مع جامعة الإمارات، بهدف تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية بالدولة، بما يخدم منتسبي لعبة كرة القدم من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين من خلال البرامج التعليمية المتخصصة.

شهد مراسم توقيع اتفاقية التعاون، التي جرت في المقر الرئيسي لاتحاد الكرة بدبي، محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، والأستاذ الدكتور غالب علي صالح البريكي مدير جامعة الإمارات بالإنابة، والدكتورة هالة الحويرص عميد كلية التربية، والدكتور جورجيوس نايسيس رئيس قسم التربية الرياضية.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة: «سعداء بتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الإمارات مع مؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي في دولتنا الغالية ومنطقة الشرق الأوسط، ونسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى تطوير وتنفيذ استراتيجيات التعليم، وتطبيق الأبحاث التي يمكن الاستفادة منها لخدمة قطاع كرة القدم الإماراتية».

وأضاف محمد عبدالله هزام الظاهري: «حريصون على مد جسور التعاون المختلفة مع كافة مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات التعليمية، ونهدف من خلالها إلى تبادل التجارب واكتساب الخبرات وتطوير قدرات الرياضيين وخاصة اللاعبين ومنتسبي اتحاد الكرة عبر البرامج المتخصصة التي تستند إلى نهج التعليم الذكي، والذي يعزز إمكانية الجمع بين التعليم والرياضة، مع التركيز على بناء المهارات التخصصية وتحفيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين أوساط الكوادر الإدارية والفنية».