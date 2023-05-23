الأربعاء 24 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

اتفاقية تعاون بين اتحاد الكرة وجامعة الإمارات

اتفاقية تعاون بين اتحاد الكرة وجامعة الإمارات
23 مايو 2023 12:15

دبي (الاتحاد)
وقع اتحاد الكرة، اتفاقية تعاون مع جامعة الإمارات، بهدف تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية بالدولة، بما يخدم منتسبي لعبة كرة القدم من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين من خلال البرامج التعليمية المتخصصة.
شهد مراسم توقيع اتفاقية التعاون، التي جرت في المقر الرئيسي لاتحاد الكرة بدبي، محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، والأستاذ الدكتور غالب علي صالح البريكي مدير جامعة الإمارات بالإنابة، والدكتورة هالة الحويرص عميد كلية التربية، والدكتور جورجيوس نايسيس رئيس قسم التربية الرياضية.
وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة: «سعداء بتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الإمارات مع مؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي في دولتنا الغالية ومنطقة الشرق الأوسط، ونسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى تطوير وتنفيذ استراتيجيات التعليم، وتطبيق الأبحاث التي يمكن الاستفادة منها لخدمة قطاع كرة القدم الإماراتية».
وأضاف محمد عبدالله هزام الظاهري: «حريصون على مد جسور التعاون المختلفة مع كافة مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات التعليمية، ونهدف من خلالها إلى تبادل التجارب واكتساب الخبرات وتطوير قدرات الرياضيين وخاصة اللاعبين ومنتسبي اتحاد الكرة عبر البرامج المتخصصة التي تستند إلى نهج التعليم الذكي، والذي يعزز إمكانية الجمع بين التعليم والرياضة، مع التركيز على بناء المهارات التخصصية وتحفيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين أوساط الكوادر الإدارية والفنية».

أخبار ذات صلة
جامعة الإمارات تمول 225 مشروعاً بحثياً
«أبيض الشباب» يستعد لـ «التجربة الروسية»
اتحاد الكرة
جامعة الإمارات
محمد بن هزام
آخر الأخبار
رئيس الدولة في حديث مع محمد بن راشد خلال لقائهما في مجلس قصر البحر (تصوير: محمد الحمادي وعبدالله النيادي)
الإمارات
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: مبادرات وطنية ترتقي بمستوى جودة حياة المواطن
اليوم 01:17
محمد بن زايد في حديث مع رشاد العليمي خلال اللقاء
الإمارات
رئيس الدولة: نقف إلى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار
اليوم 01:17
خالد بن محمد بن زايد وفي استقباله ملك ماليزيا (وام)
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد: علاقاتنا وطيدة مع ماليزيا
اليوم 01:17
«طيران شرطة أبوظبي».. احترافية عالية في الإسعاف والإنقاذ الجوي
الإمارات
«طيران شرطة أبوظبي».. احترافية عالية في الإسعاف والإنقاذ الجوي
اليوم 01:17
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
الإمارات
علاج زوجين بدواء جديد للزهايمر
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©