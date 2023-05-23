3 لاعبين في صراع الصدارة بـ «ماسترز الشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

تصدر 3 لاعبين قمة بطولة «الشارقة ماسترز» الدولية السادسة للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بعد الجولة السادسة برصيد 4.5 نقطة هم الهندي جوكيش والأميركي أوبارين جريجوري ومواطنه سيفيان صاموئيل.

وجاء بالمركز الثاني 12 لاعباً برصيد 4 نقاط، وهم الهنديّان براجا جننادا ونيهال سارين والروسي كوفاليف فلاديسلاف والإيراني أمين طبطبائي والأوكراني أنتون كوروبوف والروسي أندريه أسبينكو والهندي آريان تشوبرا والصيني يو يونجن والروسي سانان ساجيروف والأوزبكي نادربيك يعقوبييف والأرمينيان هايك مارتروسيان ومانويل بيتروسيان.

حضر افتتاح الجولة، المستشار حميد علي العبار عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد عبدي رئيس الاتحاد الصومالي للشطرنج وياسين سليمان رئيس اتحاد جيبوتي وعبد المجيد العباسي نائب رئيس الاتحاد التونسي وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وإحسان توردالييف نائب رئيس اتحاد أوزبكستان وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج ورجائي السوسي المدير التنفيذي النادي.

وشهدت الجولة السادسة، تعادل سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج مع الروسي مورزين فولودار، ليرفع سالم رصيده إلى 3.5 نقطة من أصل 6 جولات، وفاز الهندي جوكيش على الأرميني هايك مارتروسيان، فيما خيّم التعادل على لقاء الطاولة الثانية بين الهندي نيهال سارين والصيني يو يونجن، وتلقى الأميركي هانز نيمان خسارته الأولى على يد مواطنه أوبارين جريجوري، وعلى الطاولة الرابعة تعادل الهندي براجا جننادا مع الأوكراني أنتون كوروبوف، وعلى الطاولة الخامسة تمكن الأميركي سيفيان صاموئيل من تحقيق الفوز على الاسترالي تيمور كويبوكاروف، فيما تعادل الهندي آريان تشوبرا مع منافسه الروسي أندريه اسبينكو على الطاولة السادسة.

وفي بطولة التحدي التحدي للمصنفين تحت 2500 نقطة المقامة على هامش بطولة الماسترز، تصدر لاعبان سلم الترتيب برصيد 5 نقاط بعد الجولة السادسة، هما المصري أدهم فوزي والجورجي سيبا شفيلي، ويأتي بالمركز الثاني 5 لاعبين برصيد 4.5 نقطة، هم الأوزبكي أورتيك نجماتوف والسويدي سيفوك فيتالي والأرميني إيمين أوهانيان والأستاذ الاتحادي الأوزبكي خومايون بيك موراتوف والكولومبي كريستيان كاميلو.