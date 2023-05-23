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تقاعد «الملك» «قيد الدراسة»!

تقاعد «الملك» «قيد الدراسة»!
23 مايو 2023 14:00

 
لوس انجليس (أ ف ب) 

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ألمح نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس إلى إمكانية اعتزاله عقب خروج فريقه أمام دنفر ناجتس في نهائي المنطقة الغربية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذكرت قناة «إي أس بي أن» أن اللاعب البالغ 38 عاماً كان يفكر في «الابتعاد» عن كرة السلة، بعدما أسدلت هزيمة ليكرز الستارة على موسمه العشرين في الدوري.
وقال مراسل محطة «تي إن تي» كريس هاينز نقلاً عن مصادر في الدوري: إن تقاعد «الملك» جيمس «قيد الدراسة».
وأثار جيمس نفسه التكهنات حول مستقبله في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قائلاً إنه يعتزم قضاء بعض الوقت في التفكير في المرحلة التالية من مسيرته بعد خروج ليكرز.
ورداً على سؤال حول تأملاته بشأن الموسم الماضي بعدما بات أفضل هداف في تاريخ الدوري، قبل أن يقود ليكرز إلى نهائي المنطقة الغربية برغم تواضع نتائجه في الدوري المنتظم، قال جيمس إن الحملة كانت «صعبة».
وأردف جيمس الذي سجل 40 نقطة في خسارة فريقه الرابعة توالياً أمام دنفر 111-113 «لا أعرف. أعتقد أن الأمور كانت جيدة. لا أحب القول إنه كان موسماً ناجحاً لأنني لا ألعب سوى للفوز بالبطولات في هذه المرحلة من مسيرتي».
وأضاف اللاعب المتوّج أربع مرات بلقب الدوري: «لا أهتم بالوصول إلى نهائي المنطقة. حققت ذلك كثيراً، وليس من الممتع بالنسبة لي عدم المشاركة في نهائي الدوري» و«لكن سنرى. سنرى ما سيحدث في المستقبل. لا أعرف. لديّ الكثير لأفكر فيه لأكون صادقاً. فقط بالنسبة لي شخصياً للمضي قدماً في لعبة كرة السلة، لديّ الكثير للتفكير به».
وكان جيمس مدد عقده لمدة عامين مع ليكرز في أغسطس الماضي وتحديداً حتى موسم 2024-2025. 

ليبرون جيمس
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين
لوس أنجلوس ليكرز
كرة السلة
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