«أبيض الشباب» يستعد لـ «التجربة الروسية»

دبي (الاتحاد)

يستعد منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة لمواجهة نظيره المنتخب الروسي ودياً يومي 28 و31 من مايو الجاري على ملعب ذياب عوانة، ضمن معسكره الداخلي الذي انطلق أمس في مقر اتحاد الكرة بدبي، استعداداً لمشاركاته القادمة.

وأدى منتحبنا الوطني أولى حصصه التدريبية تحت قيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري والجهاز الفني المساعد، وبمشاركة 26 لاعباً وهم، عبدالرحمن طلال، ياسر آلو علي، عبيد أحمد، زايد سلطان، مايد الغيلاني (الوحدة) فهد جاسم، حمدان الحمادي، هلال السويدي، عبدالرحمن يوسف (الشارقة) أحمد رائد، زيد أسامة (النصر) محمد خالد، راشد عبدالله، عبدالله أنور (الوصل) عيد محمد، محمد إبراهيم، حازم محمد، منصور البلوشي (العين) سيف خالد، سعود علي (الإمارات) محمد جمعة، غيث عبدالله سهيل، ماجد المهيري، عبدالعزيز الأصبحي (شباب الأهلي) محمد فيصل، زايد فدعق (الجزيرة).

وكان «أبيض الشباب» قد سبق له التجمع بدبي في شهر مارس الماضي، حيثُ شارك في البطولة الدولية الودية التي نظمها اتحاد الكرة بمشاركة أربعة منتخبات هي الإمارات، السعودية، هولندا، والمكسيك، وحصد أبيض الشباب المركز الثاني في البطولة التي فاز بلقبها المنتخب الهولندي.