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الرياضي

«سوبر غرب آسيا» للسلة في ضيافة شباب الأهلي 9 يونيو

«سوبر غرب آسيا» للسلة في ضيافة شباب الأهلي 9 يونيو
23 مايو 2023 12:00

علي معالي (دبي)
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، تعديل موعد انطلاق بطولة دوري سوبر غرب آسيا للأندية، لتبدأ يوم 9 يونيو المقبل وحتى 17 من الشهر نفسه، بمشاركة 8 أندية، بدلاً من انطلاقتها في 5 يونيو، كما اعتمد الاتحاد الآسيوي بالاتفاق مع شركة «وصل» أن تقام البطولة على صالة نادي شباب الأهلي، والذي تقدم بطلب الاستضافة بعد التأهل مباشرة إلى النهائيات عقب المباراة الأخيرة ضد الهلال السعودي.
وأكد د. ماجد سلطان عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بشباب الأهلي، أن التنظيم جاء بناء على رغبة النادي، وقال: حرص الفريق محمد أحمد المري، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، على أن تكون النسخة الأولى قارياً من البطولة على صالة «الفرسان»، وتم تقديم الطلب الرسمي للشركة الراعية، وتم الاتفاق على كل البنود الخاصة بالتنظيم.
وقال سلطان: حرصنا على أن تكون النسخة الأولى وبالنظام الجديد لهذه البطولة القارية على ملاعبنا في ظل الاهتمام الذي نوليه للعبة، ووجود فريق لدينا به ثقة كبيرة بأنه سوف يشرف السلة الإماراتية، كما أن ثقة الاتحادين الآسيوي والدولي في قدراتنا التنظيمية جعلتهم يوافقون على أن تكون دبي هي نقطة الانطلاقة الأولى لهذا النظام القاري والدولي الجديد في تنظيم البطولات بهذا الشكل المجمع بعد تصفيات شهدت منافسة ملتهبة بين فرق غرب آسيا ومنطقة الخليج، أثمر في النهاية عن وجود فرق لها قوتها وثقلها في دوري سوبر غرب آسيا.
وأضاف: ستظل سجلات الاتحادين الآسيوي والدولي تذكر في تاريخها أن دبي هي المستضيفة والمنظم الأول للنسخة الأولى من بطولة دوري سوبر غرب آسيا للأندية.
وقال: تأهل للمشاركة في البطولة 8 فرق، منها 6 فرق من خلال تصفيات مطولة بنظام الذهاب والإياب في منطقة الخليج وغرب آسيا، أسفر عن تأهل أندية شباب الأهلي والكويت الكويتي والمنامة البحريني عن منطقة الخليج، والرياضي وبيروت من لبنان ومعهما جورجان الإيراني عن غرب آسيا، على أن ينضم إليهم فريقان من الهند وكازاخستان.
وتابع ماجد سلطان: تتنافس الفرق الـ 8 على صالة «الفرسان» وسط طموحات كبيرة وبوجود عناصر لها ثقلها القاري في كل الفريق المشاركة مثل الرياضي اللبناني والكويت الكويتي، إضافة إلى المجهول القادم من الهند وكازاخستان، ويتأهل من هذه المنافسات المقبلة صاحبا المركزين الأول والثاني لبطولة الأندية الآسيوية، والتي يتأهل بطلها إلى بطولة الإنتركونتننتال، وهي أعلى مسابقة للأندية في الاتحاد الدولي لكرة السلة.
وقال: ثقتنا كبيرة في كفاءة وقدرة لاعبي شباب الأهلي على المنافسة، وتمثيل السلة الإماراتية على أفضل ما يكون، وإن طموحاتنا مع هذا الفريق لا حدود لها، فهو جيل ذهبي من اللاعبين يُمكن أن نطلق عليهم «فريق الأحلام»، لما يحققونه من ألقاب محلية وخليجية خلال السنوات الأخيرة.

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